Doi pietoni, loviți de o mașină în Dolj. O femeie a murit

Doi pietoni au fost loviți joi seara de o mașină pe DN 55A, în județul Dolj. O femeie de 51 de ani a murit.
Foto: IPJ Dolj
Cosmin Pirv
08 ian. 2026, 21:28, Social

Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc pe DN 55A, în afara localității Poiana Mare.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 45 de ani, care conducea din direcția Calafat către Poiana Mare, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a lovit doi pietoni, două femei de 51 și 73 de ani, care circulau pe partea carosabilă din sens invers.

În urma accidentului, femeia de 51 de ani a murit, iar cea de-a doua a fost transportată la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

