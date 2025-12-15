Romina Gingașu: „Sportul românesc e într-o situație critică, apropiată de o moarte clinică!” Cunoscuta femeie de afaceri face apel la mediul privat

Într-un interviu acordat ProSport, Romina Gingașu a vorbit despre problemele care afectează sportul românesc și despre importanța sprijinului financiar din partea mediului privat.

Cum a fost anul 2025 pentru dvs. la nivelul investițiilor în sport?

În anii 2024 și 2025, investițiile mele în sport s-au concentrat exclusiv pe boxul feminin. Cu toate acestea, este tot mai evidentă necesitatea susținerii sportului românesc în ansamblu, nu doar a unei singure ramuri. Îmi doresc ca antreprenorii din România să își descopere pasiunea pentru un sport, să ia legătura cu loturi profesioniste și să le susțină, deoarece nevoia de sprijin este mai mare ca niciodată, deși despre acest subiect se vorbește prea puțin.Cu tristețe observ cum sportivi și profesioniști părăsesc federațiile din cauza neplății premierilor. Situația financiară este dificilă, lipsesc resursele necesare, iar acest lucru afectează direct performanța și continuitatea sportului de performanță. Fac un apel sincer către antreprenorii români să susțină sportul, să sprijine mai multe loturi, inclusiv cele feminine, dar nu numai. Sportul are nevoie de implicare reală, acum mai mult ca oricând.

Cum considerați că se poate dezvolta sportul românesc în anii următori?

În acest moment, sportul românesc se află într-o stare critică, apropiată de o moarte clinică. Din păcate, nu observ semne reale de redresare sau de evoluție pozitivă. Dimpotrivă, problemele structurale și lipsa finanțării se adâncesc. Cu toate acestea, atunci când sportivii români reușesc să participe la competiții, rezultatele continuă să apară. Acest lucru se datorează exclusiv faptului că România încă are sportivi profesioniști extrem de talentați, care performează în ciuda condițiilor dificile, nu datorită unui sistem funcțional. Problema majoră rămâne finanțarea, un subiect care trebuie discutat deschis și asumat în spațiul public. Fără resurse financiare stabile, fără premiere plătite la timp și fără sprijin real pentru sportivi și antrenori, performanța nu poate fi susținută pe termen lung. Este momentul unei discuții publice oneste despre viitorul sportului românesc, înainte ca aceste rezultate să devină simple excepții, iar sportul de performanță să dispară definitiv.

Ce nevoi ați descoperit la sportivii români pe care investitorii le pot susține?

În primul rând, vorbim despre o susținere umană și prietenească, nu doar despre una financiară. Loturile naționale au nevoie să simtă că există o persoană, un lider, apropiat de ele, care le este alături constant. Acest lucru l-am simțit personal în colaborarea mea cu fetele din box, unde sprijinul oferit a generat inițiative proprii din partea sportivelor, un plus de responsabilitate și implicare. În al doilea rând, antreprenorii pot contribui, desigur, prin finanțare, dar implicarea poate merge mult mai departe. Vorbim despre refacerea sălilor de sport, despre dotări moderne și, mai ales, despre crearea unor centre de pregătire performante, similare celor din Italia, unde angajați ai statului și sportivi se pot antrena alături de profesioniști, în condiții reale de performanță. Acesta este, pentru mine, un ideal al sportului românesc. Poate că într-o zi acest vis va deveni realitate, dacă vom reuși să ne unim forțele și să înțelegem că există o nevoie reală și urgentă de astfel de centre, de infrastructură modernă și de echipamente adecvate. Este nevoie de absolut tot ceea ce a susținut până acum un lot național, însă, din păcate, aceste lucruri s-au degradat vizibil în ultimii doi ani. Această degradare a devenit evidentă în contextul pregătirii pentru Jocurile Olimpice, unde, din păcate, interesele personale au ajuns să primeze în fața interesului național. Spun acest lucru deschis, pentru că știu cât de mult am susținut boxul feminin, tocmai pentru ca sportivele să ajungă la competițiile mari într-o stare mentală echilibrată, cu încredere și liniște. Lipsurile financiare și organizaționale fac ca sportivul să fie nevoit să gândească la probleme externe, când ar trebui să fie concentrat exclusiv pe competiția principală. Iar acest lucru afectează direct performanța.