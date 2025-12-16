Producătorul aspiratoarelor Roomba intră în faliment: iRobot, doborât de concurența chineză și de noile taxe vamale

Fondată în statul Massachusetts, iRobot a devenit un reper în domeniul automatizării casnice. Este una dintre primele companii care au popularizat aspiratoarele robot la scară globală. Luni, compania a confirmat că a depus cererea de faliment și că urmează să fie retrasă de la tranzacționarea pe bursă, un moment semnificativ pentru unul dintre cele mai cunoscute nume din industria electrocasnicelor inteligente, arată La Stampa.

Transfer către investitori asiatici

Conform documentelor oficiale, iRobot a semnat un acord de restructurare prin care va fi preluată de Shenzhen Picea Robotics Co. Această companie este principala finanțatoare și producătoare, împreună cu Santrum Hong Kong Co. În urma acestei tranzacții, proprietatea și operațiunile companiei vor fi transferate către cele două entități.

Directorul general Gary Cohen a subliniat că această preluare este „o etapă esențială pentru asigurarea viitorului companiei pe termen lung.” El a asigurat că serviciile destinate clienților și partenerilor nu vor fi afectate.

Cauzele prăbușirii iRobot

Intrarea în faliment a venit într-un climat competitiv acerb. iRobot a resimțit puternic expansiunea rapidă a producătorilor chinezi, care oferă modele similare la prețuri mai reduse. În paralel, tarifele vamale impuse au amplificat presiunea financiară.

În special, taxele de până la 46% aplicate în SUA produselor provenite din Vietnam – unde se fabrică majoritatea aspiratoarelor Roomba destinate pieței americane – au generat costuri suplimentare de circa 23 de milioane de dolari doar în acest an. Aceste condiții au determinat compania să reducă prețurile și să investească masiv în dezvoltarea de tehnologii noi pentru a-și menține competitivitatea.

O piață în expansiune, dar plină de provocări

Paradoxal, problemele iRobot apar într-o perioadă în care segmentul global al aspiratoarelor robot se află pe o traiectorie de creștere accelerată. În 2024, piața a fost estimată la aproximativ 9,37 miliarde de dolari. Previziunile și proiecțiile experților estimează o creștere la 31,7 miliarde până în 2033. Acest lucru ar însemna un ritm anual de creștere de aproape 17%.

Expansiunea este susținută de progresele în inteligența artificială, integrarea dispozitivelor în ecosisteme „smart home” și cererea tot mai mare pentru soluții autonome în gospodării, atrăgând jucători din tot mai multe domenii.

Chiar dacă falimentul reprezintă o lovitură serioasă de imagine, compania afirmă că își va continua activitatea în mod normal.