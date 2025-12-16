Prima pagină » Economic » Curs valutar, 16 decembrie. Aurul, mai ieftin. Euro continuă să urce

Curs valutar, 16 decembrie. Aurul, mai ieftin. Euro continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 16 decembrie 2025.
Curs valutar, 16 decembrie. Aurul, mai ieftin. Euro continuă să urce
Sursa foto: AI
Maria Miron
16 dec. 2025, 13:45, Economic

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR, la 5,0920 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3312 lei, respectiv 5,4410 lei. Lira sterlină a fost cotată în creștere, la 5,8138 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 10 lei, coborând din nou sub pargul de 600 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9298 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0920

Dolarul SUA

USD

4,3312

Francul elvețian

CHF

5,4410

Lira sterlină

GPB

5,8138

Gramul de aur

XAU

595,7096

Dolarul australian

AUD

2,8743

Dolarul canadian

CAD

3,1442

Coroana cehă

CZK

0,2093

Coroana daneză

DKK

0,6816

Lira egipteană

EGP

0,0913

100 Forinți maghiari

HUF

1,3237

100 Yeni japonezi

JPY

2,7965

Leul moldovenesc

MDL

0,2567

Coroana norvegiană

NOK

0,4251

Zlotul polonez

PLN

1,2069

Coroana suedeză

SEK

0,4651

Lira turcească

TRY

0,1013

Rubla rusească

RUB

0,0545

Leva bulgărească

BGN

2,6035

Randalul sud-african

ZAR

0,2582

Realul brazilian

BRL

0,7998

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6150

Rupia indiană

INR

0,0476

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2936

Peso-ul mexican

MXN

0,2412

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5051

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1026

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1793

Bahtul thailandez

THB

0,1374

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5568

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0260

Shekelul israelian

ILS

1,3457

100 Coroane islandeze

ISK

3,4405

Ringgitul malaysian

MIR

1,0601

Peso-ul filipinez

PHP

0,0738

Dolarul singaporez

SGD

3,3588

DST

XDR

5,9298+

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor