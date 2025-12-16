Curs valutar, 16 decembrie. Aurul, mai ieftin. Euro continuă să urce

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR, la 5,0920 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3312 lei, respectiv 5,4410 lei. Lira sterlină a fost cotată în creștere, la 5,8138 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 10 lei, coborând din nou sub pargul de 600 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9298 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0920 Dolarul SUA USD 4,3312 Francul elvețian CHF 5,4410 Lira sterlină GPB 5,8138 Gramul de aur XAU 595,7096 Dolarul australian AUD 2,8743 Dolarul canadian CAD 3,1442 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6816 Lira egipteană EGP 0,0913 100 Forinți maghiari HUF 1,3237 100 Yeni japonezi JPY 2,7965 Leul moldovenesc MDL 0,2567 Coroana norvegiană NOK 0,4251 Zlotul polonez PLN 1,2069 Coroana suedeză SEK 0,4651 Lira turcească TRY 0,1013 Rubla rusească RUB 0,0545 Leva bulgărească BGN 2,6035 Randalul sud-african ZAR 0,2582 Realul brazilian BRL 0,7998 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6150 Rupia indiană INR 0,0476 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2936 Peso-ul mexican MXN 0,2412 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5051 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1026 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1793 Bahtul thailandez THB 0,1374 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5568 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,3457 100 Coroane islandeze ISK 3,4405 Ringgitul malaysian MIR 1,0601 Peso-ul filipinez PHP 0,0738 Dolarul singaporez SGD 3,3588 DST XDR 5,9298+

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.