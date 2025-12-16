O asociere de firme românești și bulgare va construi drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț

Drumul de mare viteză care va asigura legătura între municipiul Piatra Neamț și Autostrada Moldovei A7.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, marți, contractul de proiectare și execuție unei asocieri româno-bulgare formată din Danlin XXL (Leader)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

Oferta declarată câștigătoare are o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț va avea 51 kilometri și va asigura condiții moderne de transport între cele două orașe și reducerea traficului greu și de tranzit în interiorul acestora.

Durata de realizare este de doi ani, iar garanția de cinci ani.

Pe traseu vor fi construite 30 de poduri, pasaje, viaducte, cu o lungime totală de aproximativ 16 kilometri. Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1072 metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A 7, secțiunea Bacău-Pașcani.

De asemenea, vor fi realizate 5 noduri rutiere- conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț, spații de servicii și un Centru de Întreținere și Coordonare.

„Acest Drum Expres va fi construit în cadrul unui singur contract și reprezintă un nou pas important pentru dezvoltarea rețelei naționale de transport, atragerea investițiilor și siguranță în trafic. Un alt aspect important, cu impact pozitiv pentru județele Bacău și Neamț, este punctajul suplimentar acordat constructorului care angajează șomeri din cele două județe”, susține Ciprian Șerban.