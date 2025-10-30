Contractul pentru construirea primului tronson al autostrăzii A8 a fost atribuit

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, joi, Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

Asocierea de constructori din România și Bulgaria a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Pentru a asigura legătura între Moțca (DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamț) și Autostrada Moldovei A7 (secțiunea Bacău-Pașcani), a fost inclusă în documentație acordarea unui punctaj suplimentar constructorului care își asumă și prioritizează execuția segmentului cu o lungime de 5,5 kilometri în termen de cel mult 12 luni, potrivit ministrului.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 kilometri prezintă următoarele provocări tehnice:

• 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 cu o lungime de 1100 metri)

• 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri

• 3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B).