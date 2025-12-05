Prima pagină » Politic » Guvernul a aprobat exproprierea a 1.900 de imobile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș

Andreea Tobias
05 dec. 2025, 14:54, Politic

Guvernul a aprobat un pachet de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare.

Executivul a aprobat exproprierea a aproape 1.900 de imobile pentru tronsonul Boița-Avrig al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș și suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăștie-Sibiu, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Guvernul a aprobat declanșarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș. Executivul a adoptat amplasamentul suplimentar și lista celor aproape 1.900 de imobile pentru sectorul Boița-Avrig.

Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei. Fondurile pentru exproprierile de pe Autostrada Sibiu-Făgăraș sunt asigurate integral din fonduri externe nerambursabile, a anunțat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Fonduri suplimentare pentru exproprieri pe Autostrada Orăștie-Sibiu

Guvernul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăștie-Sibiu, lotul Săliște. Executivul a relocat și majorat sumele din fonduri externe nerambursabile pentru finalizarea despăgubirilor și deblocarea lucrărilor, anunță ministrul.

Decizia Guvernului vizează accelerarea lucrărilor pe lotul Săliște al Autostrăzii Orăștie-Sibiu. Ministerul Transporturilor a propus relocarea fondurilor pentru a finaliza procesul de expropriere.

România adoptă noile standarde europene de interoperabilitate feroviară

De asemenea, Guvernul a acceptat amendamentele la Convenția COTIF în cadrul Organizației pentru Cooperare între Căile Ferate (OTIF). Executivul a actualizat regulile de interoperabilitate feroviară internațională, admiterea tehnică a materialului rulant și siguranța circulației.

România se aliniază astfel la cele mai noi standarde europene și mondiale în domeniul feroviar. Pachetul de acte normative a fost adoptat la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban.

