Oficial! Guvernul a aprobat sume pentru continuarea unor proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară

Potrivit ministrului, proiectele aprobate de Guvern „pun România în mişcare”.

Au fost aprobate despăgubiri suplimentare pentru lucrările la Autostrada de Centură Bucureşti – Sector Sud, exproprieri pentru reabilitarea podurilor şi tunelurilor feroviare din zona Galaţi, suplimentarea fondurilor pentru proiectul feroviar Frontieră – Curtici – Simeria, parte a Coridorului IV Pan-European şi acordul România–Ungaria pentru conexiunea prin drumul expres Salonta – Békéscsaba, ce va facilita transportul de mărfuri şi mobilitatea transfrontalieră.

De asemenea, au fost aprobate bugetele pe 2025 pentru CNAIR şi Aeroportul Internaţional Timişoara.

„Toate aceste decizii înseamnă drumuri mai bune, căi ferate moderne şi aeroporturi mai bine pregătite pentru viitor”, a scris pe Facebook Ciprian Şerban.