Europa a făcut un pas diplomatic important, propunând ca președintele rus Vladimir Putin să fie primit din nou în G8, ca parte a unui amplu acord de pace destinat să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit The Express.

Oferta, prezentată în timpul discuțiilor de duminică de la Geneva, marchează o inversare semnificativă față de excluderea Rusiei din 2017, în urma anexării Crimeei, și se aliniază cu o serie de concesii incluse într-o contrapropunere europeană la proiectul de acord americano-rus de săptămâna trecută.

Concesii europene și reacții americane

Planul, redactat cu implicarea britanică, sugerează că Rusia ar fi „reintegrată progresiv în economia globală”, o schimbare lăudată de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Președintele american Donald Trump a criticat „zero recunoștință” din partea Ucrainei pentru sprijinul american, determinându-l pe președintele Volodimir Zelenski să își reafirme public aprecierea pentru ajutorul militar oferit de Statele Unite.

Limitări militare și dinamica negocierilor

Contrapropunerea Europei recomandă limitarea forțelor armate ucrainene la 800.000 de militari, în contrast cu plafonul de 600.000 propus de Trump și mult peste cererile anterioare ale Rusiei pentru o armată ucraineană mult redusă.

Propunerea reflectă încercarea Europei de a obține termeni mai favorabili pentru Kiev, în timp ce abordează preocupările privind echilibrul geopolitic după proiectul considerat mai favorabil Kremlinului.

Reacții politice dure din partea parlamentarilor europeni

Patruzeci și șapte de parlamentari din mai multe state europene l-au avertizat pe Trump că acceptarea cerințelor Rusiei ar fi „condamnabilă din punct de vedere moral” și periculoasă pentru stabilitatea globală.

Scrisoarea lor a subliniat că orice formă de conciliere față de Moscova ar submina dreptul internațional, ar pune în pericol națiunile democratice și ar încuraja regimurile autoritare care urmăresc îndeaproape evoluțiile conflictului.