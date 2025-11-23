Contrapropunerea UE la planul Trump: activele înghețate ale Rusiei, folosite pentru reconstrucția Ucrainei

Bloomberg raportează, pe baza unor surse informate, că Europa are pregătită contrapropunerea la planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina.

Documentul solicită ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei și compensarea daunelor suferite de Kiev.

Propunerea europeană va fi prezentată Statelor Unite în timpul discuțiilor de la Geneva, unde au loc negocieri între UE, SUA și Ucraina.

Ucraina: Cerințele europene în contrapropunere

Contrapropunerea UE solicită ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei și pentru compensarea daunelor suferite de Kiev în urma invaziei ruse.

Europa cere, de asemenea, o garanție de securitate din partea americanilor care să reflecte clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al NATO.

UE respinge cererile Moscovei privind transferul teritoriului neocupat din estul Ucrainei.

Summit la Geneva pentru discutarea planului

Discuții între UE, SUA și Ucraina au loc la Geneva privind propunerea americană pentru pace în Ucraina.

Delegația SUA se întâlnește cu delegația ucraineană la Misiunea Permanentă a SUA la Geneva. La masă se află secretarul de stat Marco Rubio, secretarul armatei Daniel Driscoll și trimisul Steve Witkoff. În fața lor se află delegația ucraineană condusă de Andriy Yermak.

Printre primii sosiți s-a numărat Rubio care, potrivit unor senatori americani, a descris propunerea ca fiind „o listă de dorințe a Rusiei”. Acest lucru a fost negat de Departamentul de Stat.

Poziția Meloni: „Să lucrăm la propunerea Trump”

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat la Johannesburg că problema nu este să lucreze la o contrapropunere completă, conform ANSA.

„Există multe puncte asupra cărora putem cădea de acord, este logic să lucrăm la propunerea existentă”, a spus Meloni, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea unei contrapropuneri europene.

Italia și-a trimis la Geneva consilierul diplomatic pentru a participa la discuții.

Trump critică Ucraina și UE

„Conducerea” ucraineană nu și-a exprimat recunoștința pentru eforturile SUA, iar UE continuă să cumpere petrol de la Rusia, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Războiul dintre Rusia și Ucraina este violent și teribil, și cu o conducere puternică și adecvată a SUA și Ucrainei, nu s-ar fi întâmplat niciodată”, a declarat Trump.

Președintele american a susținut că dacă alegerile din 2020 nu ar fi fost „trucate”, nu ar fi existat războiul. „Putin nu ar fi atacat niciodată”, a adăugat el.

Ucraina: Zelenski speră în rezultat pozitiv

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca la Geneva să se ajungă la un rezultat pozitiv. El ar putea merge în SUA pentru a discuta planul de pace.

Andri Yermak, consilierul lui Zelenski, se află în Elveția în numele Kievului pentru a participa la negocieri.

Erdogan anunță discuții cu Putin

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit cu Giorgia Meloni, discuțiile concentrându-se pe Ucraina și Orientul Mijlociu.

Erdogan a anunțat că luni va discuta cu Vladimir Putin despre situația din Ucraina.

Situația militară pe teren

Raidurile rusești continuă în Ucraina. Un atac nocturn asupra Kievului cu 100 de drone a fost parțial respins, 69 dintre ele fiind doborâte.

Moscova a atacat Odessa, focuri de armă fiind deschise asupra instalațiilor energetice. Kievul menține pozițiile în Pokrovsk.