Fostul ambasador SUA la NATO spune că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei: Războiul continuă pentru că Putin dorește acest lucru

Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, a respins faptul că Statele Unite se pregătesc să abandoneze Kievul, într-un interviu acordat publicației Deutsche Welle. Volker a mai subliniat că președintele american Donald Trump dorește ca războiul din Ucraina să se încheie rapid.

„Nu cred că președintele [Donald] Trump va renunța la Ucraina”, a spus Volker pentru DW, subliniind faptul că Trump a făcut din încheierea războiului o prioritate de la revenirea sa la Casa Albă la începutul anului 2025.

„Acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru”

Volker a mai subliniat că deși Trump a afirmat de mai multe ori că dorește ca războiul să ia sfârșit cât mai curând posibil, conflictul continuă deoarece președintele rus Vladimir Putin crede că încă poate învinge.

„Realitatea este că acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru. Până în prezent, nimic nu l-a convins că nu va reuși niciodată. Așadar, el continuă să încerce”, a spus Volker pentru DW.

Fostul ambasador SUA la NATO a mai subliniat că pentru a-l determina pe Putin să accepte un armistițiu, trebuie să se intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei și să se înăsprească presiunea financiară asupra Rusiei.

Volker a mai spus că Ucraina rămâne o prioritate cheie pentru Trump, pentru că vrea să reușească să aducă pacea în Ucraina. Volker a spus că Trump dorește „să obțină meritul pentru asta, similar cu modul în care simte că a adus pacea în Gaza și a pus capăt războiului, sau că a pus capăt războiului dintre India și Pakistan”.

Kurt Volker a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru Ucraina în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.