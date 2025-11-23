„Ne îndreptăm spre pacea justă”. Înalți oficiali americani și ucraineni salută „progresele semnificative” la Geneva

Trimișii europeni, ucraineni și americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, s-au întâlnit duminică la Geneva pentru a discuta propunerea președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

Rubio și șeful delegației ucrainene, Andri Yermak, au salutat „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuțiilor care au loc la Geneva pentru a discuta propunerea de pace.

Declarații optimiste după discuții

„Avem progrese foarte bune la Geneva și ne îndreptăm spre pacea justă și durabilă pe care o merită poporul ucrainean”, a declarat Yermak reporterilor.

Rubio a spus despre discuțiile care au continuat până seara că au fost „probabil cele mai productive și semnificative de până acum în întregul proces”.

„Versiunea actuală a documentului, deși se află încă în etapa finală de aprobare, reflectă deja majoritatea priorităților cheie ale Ucrainei”, a declarat negociatorul Rustem Umerov, adăugând: „Așteptăm cu interes progrese suplimentare pe parcursul zilei”.

Modificări importante în plan

Noul document propune ca efectivele militare ale Ucrainei să fie limitate la 800.000 de soldați „în timp de pace”, în loc de limita generală de 600.000 propusă de planul SUA, transmite AFP.

De asemenea, se menționează că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să se stabilească în prealabil că anumite zone ar trebui recunoscute ca „de facto rusești”, așa cum sugerează planul SUA.

Summit-ul de la Geneva: Contrapropunerea europeană

Contrapropunerea a fost redactată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania – a declarat o sursă familiarizată cu documentul.

Șeful delegației ucrainene, Andri Yermak, a scris pe rețelele de socializare că primele întâlniri au avut loc cu consilierii de securitate națională din E3.

Aliații s-au raliat în jurul Kievului într-o încercare de a revizui planul, care este considerat favorabil Moscovei.

Summit-ul de la Geneva: Discuții cu delegația SUA

„Următoarea întâlnire la Geneva este cu delegația SUA. Suntem într-o dispoziție foarte constructivă”, a spus Yermak. „Continuăm să lucrăm împreună pentru a obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”.

Rubio s-a alăturat discuțiilor împreună cu secretarul armatei, Dan Driscoll, și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Zelenski: „Avem nevoie de un rezultat pozitiv”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că așteaptă rezultatul discuțiilor. „Avem nevoie de un rezultat pozitiv pentru noi toți”, a spus el.

„Echipele ucrainene și americane, echipele partenerilor noștri europeni sunt în contact strâns și sper din tot sufletul că se va ajunge la un rezultat. Vărsarea de sânge trebuie oprită și trebuie garantat că războiul nu va fi reluat”, a scris el pe Telegram.

Într-o postare ulterioară, Zelenski a spus că există o înțelegere conform căreia SUA vor lua în considerare „o serie de elemente” importante pentru Ucraina într-un acord de pace.

„Există acum o înțelegere că propunerile americane ar putea lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană și care sunt extrem de importante pentru interesele naționale ale Ucrainei”, a declarat președintele ucrainean.

Planul SUA în 28 de puncte

Planul elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene.

Planul acceptă multe dintre cererile Rusiei pe care Zelensky le-a respins categoric, inclusiv renunțarea la teritorii întinse din est, precum și la Crimeea.

Alice Rufo, ministrul delegat al Franței la Ministerul Apărării, a declarat că printre punctele cheie ale discuțiilor se numără restricțiile impuse armatei ucrainene de plan, pe care le-a descris ca „o limitare a suveranității sale”.

„Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere”, a afirmat ea. „Rusia dorește războiul și, de fapt, a purtat război de multe ori în ultimii ani”.

Trump: „Nu este oferta mea finală”

Sâmbătă, în fața reporterilor de la Casa Albă, Trump a declarat că propunerea SUA nu este „oferta sa finală”.

„Aș dori să ajungem la pace. Ar fi trebuit să se întâmple cu mult timp în urmă. Războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a spus Trump.

„Într-un fel sau altul, trebuie să-l încheiem”.