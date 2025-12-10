Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio ordonă diplomaților să revină la fontul Times New Roman în documentele oficiale

Secretarul de stat american Marco Rubio a ordonat diplomaților să revină la utilizarea fontului de editare a documentelor Times New Roman în loc de Calibri, anulând o schimbare făcută în timpul administrației Biden.
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
11 dec. 2025, 01:46, Știri externe

Predecesorul lui Rubio, Antony Blinken, adoptase Calibri în 2023, spunând că este mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Însă Rubio a spus că aceasta a fost o mișcare de „risipă” în ceea ce privește diversitatea și că Times New Roman este „mai formal și profesional”, potrivit BBC.

Noile modificări au intrat în vigoare pe 10 decembrie și se aplică atât documentelor externe, cât și celor interne.

Lucas de Groot, designerul olandez care a creat fontul Calibri, a declarat pentru BBC Newshour că schimbarea a fost atât „tristă, cât și amuzantă”.

„Calibri a fost conceput pentru a facilita citirea pe ecranele computerelor moderne – a fost ales să înlocuiască TNR – fontul la care Rubio dorește să revină acum”, a spus de Groot.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru BBC că schimbarea la Times New Roman se aliniază cu misiunea președintelui Donald Trump de a „prezenta o voce unificată și profesională în toate comunicările”.

„Alinierea practicilor departamentului (de stat) la acest standard asigură că comunicările noastre reflectă aceeași demnitate, consecvență și formalitate așteptate în corespondența oficială guvernamentală”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un font mai ușor de citit

Times New Roman este un font serif, ceea ce înseamnă că are linii mici care pornesc de la capetele literelor. Instanțele, organele legislative și alte agenții folosesc de obicei fontul cu aspect mai formal. Calibri este un font fără aceste linii, și este considerat mai ușor de citit pe ecrane, în special pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de citire.

În ordinul său de marți, prin care le cere diplomaților să revină la Times New Roman, Rubio a numit decizia lui Blinken de a utiliza Calibri o inițiativă de diversitate „risipitoare”, potrivit unei telegrame interne a departamentului.

Administrația Trump a făcut mai multe schimbări în modul de funcționare al guvernului în ultimele 11 luni, urmărind eliminarea inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune.

