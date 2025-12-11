Prima pagină » Știri externe » Acțiunile Oracle scad în urma publicării cifrelor privind câștigurile

Acțiunile Oracle scad în urma publicării cifrelor privind câștigurile

Acțiunile gigantului informatic Oracle au scăzut miercuri cu peste 10%, pe fondul anunțului că veniturile sale nu au atins așteptările, diminuând euforia de pe piață a inteligenței artificiale.
Acțiunile Oracle scad în urma publicării cifrelor privind câștigurile
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 dec. 2025, 02:31, Economic

Scăderea tranzacțiilor post-piață a venit în ciuda faptului că Oracle, cu sediul în Texas, a raportat că venitul net în trimestrul recent încheiat aproape s-a dublat, ajungând la 6,1 miliarde de dolari, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 16,05 miliarde de dolari, potrivit France24.

Unitatea de cloud și business computing a Oracle a reprezentat 8 miliarde de dolari din aceste venituri, o creștere de 34% față de același trimestru din 2024, potrivit raportului privind câștigurile.

„Instruirea în domeniul inteligenței artificiale și vânzarea de modele de inteligență artificială sunt afaceri foarte mari”, a declarat Mike Sicilia, directorul executiv al Oracle, în comunicat.

„Credem că există o oportunitate și mai mare – integrarea inteligenței artificiale într-o varietate de produse diferite.”

Precauție în rândul investitorilor

Însă investitorii sunt precauți în privința investițiilor masive pe care companiile tehnologice le fac în modele și infrastructură de inteligență artificială, întrebându-se cum și când acestea vor fi amortizate.

Oracle s-a îndatorat cu miliarde de dolari pentru a plăti infrastructura de inteligență artificială și se pare că ia în considerare să se împrumute și mai mult.

Compania a anunțat, de asemenea, că investește resurse semnificative în parteneriate cu producători de cipuri și constructori de modele de inteligență artificială, cum ar fi OpenAI și Meta.

Acțiunile Oracle au scăzut cu aproximativ 10,7%, până la 199,50 dolari, în tranzacțiile post-piață care au urmat publicării cifrelor privind câștigurile.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor