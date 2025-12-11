Acțiunile Oracle scad în urma publicării cifrelor privind câștigurile

Scăderea tranzacțiilor post-piață a venit în ciuda faptului că Oracle, cu sediul în Texas, a raportat că venitul net în trimestrul recent încheiat aproape s-a dublat, ajungând la 6,1 miliarde de dolari, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 16,05 miliarde de dolari, potrivit France24.

Unitatea de cloud și business computing a Oracle a reprezentat 8 miliarde de dolari din aceste venituri, o creștere de 34% față de același trimestru din 2024, potrivit raportului privind câștigurile.

„Instruirea în domeniul inteligenței artificiale și vânzarea de modele de inteligență artificială sunt afaceri foarte mari”, a declarat Mike Sicilia, directorul executiv al Oracle, în comunicat.

„Credem că există o oportunitate și mai mare – integrarea inteligenței artificiale într-o varietate de produse diferite.”

Precauție în rândul investitorilor

Însă investitorii sunt precauți în privința investițiilor masive pe care companiile tehnologice le fac în modele și infrastructură de inteligență artificială, întrebându-se cum și când acestea vor fi amortizate.

Oracle s-a îndatorat cu miliarde de dolari pentru a plăti infrastructura de inteligență artificială și se pare că ia în considerare să se împrumute și mai mult.

Compania a anunțat, de asemenea, că investește resurse semnificative în parteneriate cu producători de cipuri și constructori de modele de inteligență artificială, cum ar fi OpenAI și Meta.

Acțiunile Oracle au scăzut cu aproximativ 10,7%, până la 199,50 dolari, în tranzacțiile post-piață care au urmat publicării cifrelor privind câștigurile.