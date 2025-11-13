Vrei să-ți înmulțești veniturile la bursă în 2025? Care sunt cei mai accesibili și ușor de utilizat brokeri

Pentru a obține venituri suplimentare, multe persoane se gândesc să înceapă să investească la bursă, deoarece acțiunile sunt unul dintre cele mai cunoscute instrumente financiare. Totuși, este încă răspândită convingerea că, pentru a investi în acțiuni, este necesară o sumă mare de bani, când, în realitate, se poate începe cu un capital modest, accesibil majorității, dar cu potențial de câștig, scrie 20minutos.

Este suficient să investești de la 100 de euro la bursă, însă este recomandat să folosești doar o sumă pe care îți poți permite să o pierzi fără a-ți afecta situația financiară, deoarece orice investiție implică un risc de pierdere.

Primul pas constă în alegerea intermediarului financiar prin care se vor efectua operațiunile: brokerul. Prin intermediul acestor platforme se pot achiziționa diverse tipuri de active, pe lângă acțiuni — cum ar fi ETF-uri, criptomonede sau obligațiuni.

Fiecare broker are propriile caracteristici, care trebuie analizate înainte de deschiderea unui cont: comisioanele, tipurile de active disponibile, piețele pe care operează, instrumentele, siguranța și resursele de formare. În acest articol sunt prezentate cei mai buni brokeri pentru a începe să investești în luna noiembrie, oferind toate informațiile necesare pentru această etapă de inițiere.

Freedom24 – brokerul celor 40.000 de acțiuni

Unul dintre cei mai importanți brokeri de pe piață este Freedom24, o opțiune deosebit de potrivită pentru investitorii începători datorită gamei sale largi de produse de venit variabil, ce pot fi incluse în portofolii fără a necesita un depozit minim. Platforma oferă peste un milion de active disponibile, inclusiv 40.000 de acțiuni ale companiilor din întreaga lume și peste 3.600 de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

De pe această platformă, originară din Cipru, se poate accesa piața celor 15 cele mai importante burse din Europa, America și Asia. În plus, oferă un nivel suplimentar de siguranță prin menținerea conturilor clienților separate de fondurile operaționale ale companiei.

Un alt aspect foarte apreciat de utilizatori este serviciul personalizat de asistență pentru clienți: din momentul deschiderii contului, fiecărui investitor i se alocă un manager individual. Acest specialist este disponibil atât prin aplicație, cât și telefonic, pentru a răspunde la orice întrebare tehnică sau legată de profilul investitorului — un serviciu rar întâlnit la alți brokeri care se bazează pe chatboți automatizați.

Freedom24 include, de asemenea, o secțiune informativă săptămânală, care oferă idei de investiții și analize realizate de propriul său departament, un instrument foarte util pentru cei aflați la început.

Platforma dispune și de un program complet de formare gratuită, ideal atât pentru cei care învață, cât și pentru cei cu experiență. Conținutul acoperă diferite piețe, produse, analiza graficelor și strategii de creare a unui portofoliu diversificat. În plus, promoția pentru clienții noi oferă până la 21 de acțiuni gratuite, evaluate între 3 și 800 de dolari, dacă se respectă condițiile de investiție.

Freedom24 a fost lansat în România în 2024 și oferă acces investitorilor români la peste 1 000 000 de instrumente de tranzacționare.

eToro

Una dintre cele mai populare platforme de investiții este eToro, cu peste 30 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Popularitatea sa se datorează gamei largi de produse, comisioanelor accesibile, resurselor educaționale complete și interfeței intuitive. Depozitul minim pentru deschiderea unui cont este de 50 de dolari, puțin mai mare decât în alte cazuri, dar platforma oferă peste 100 de criptomonede diferite, pentru cei interesați de acest tip de activ.

Brokerul este specializat în tradingul social, care permite copierea strategiilor investitorilor profesioniști cu experiență, o opțiune interesantă pentru cei care abia încep. eToro se remarcă prin abordarea sa accesibilă și educativă, menită să-i ajute pe investitori să acționeze eficient, indiferent de nivelul de experiență. Oferă resurse educaționale adaptate diverselor niveluri, precum și instrumente avansate pentru analiza și urmărirea activelor, facilitând o gestionare mai informată a investițiilor.

Trade Republic

Alegerea unui broker potrivit profilului și obiectivelor investitorului este un punct de plecare esențial pentru obținerea unor rezultate bune în viitor atunci când investești la bursă. Din acest motiv, Trade Republic este una dintre cele mai bune alternative, oferind comisioane reduse pentru tranzacțiile cu active și fără taxe pentru schimb valutar, depozite de capital sau inactivitate. Structura sa de comisioane este simplă: brokerul aplică un cost fix de 1 euro pentru lichidările externe, procesarea ordinelor standard și cumpărarea sau vânzarea majorității activelor, indiferent de volum.

Un alt punct forte al brokerului german este ușurința de utilizare a platformei, atât în versiunea web, cât și în aplicația mobilă. Aceasta include instrumente pentru crearea alertelor de preț, informații în timp real, filtre avansate pentru căutarea activelor și acces la istoricul ordinelor. De asemenea, oferă o gamă largă de acțiuni și ETF-uri, produse în care Trade Republic este specializat. Totuși, platforma nu are o secțiune de formare sau instrumente de analiză avansată, fiind astfel mai potrivită pentru investitorii care nu pornesc chiar de la zero.

Din păcate, deși platforma este extrem de apreciată nu acceptă clienți din România, în ciuda faptului că anul acesta și-a extins activitățile și în țara noastră.

Top brokeri pentru investiții la bursă

Există, totuși, alte variante la Trade Republic pentru investitorii români. Iată o listă cu cele mai bune alternative, potrivit Broker Chooser:

Interactive Brokers – cel mai bun broker pentru investitorii de tip cumpără-și-păstrează în România în 2025. Comisioane extrem de mici. Gamă largă de produse. Multe instrumente excelente de cercetare.

– cel mai bun broker pentru investitorii de tip cumpără-și-păstrează în România în 2025. Comisioane extrem de mici. Gamă largă de produse. Multe instrumente excelente de cercetare. MEXEM – Comisioane mici pentru acțiuni și ETF-uri. Asistență excelentă pentru clienți în mai multe limbi. Selecție extinsă de produse.

CapTrader – Comisioane mici pentru acțiuni și ETF-uri. Gamă largă de produse. Multe instrumente excelente de cercetare.

tastytrade – Comisioane de tranzacționare reduse. Materiale educaționale excelente. Instrumente bune de cercetare.

eToro – Comisioane mici pentru acțiuni și ETF-uri. Deschidere simplă a contului. Tranzacționare socială.

flatex – Background solid al companiei. Comisioane forex mari. Instrumente educaționale excelente.

XTB – Selecție excelentă de CFD-uri pe acțiuni, ETF-uri, forex, mărfuri și indici. Deschidere de cont gratuită și rapidă. Gamă largă de metode de finanțare.

Comdirect – Gamă extinsă de produse și burse. Platformă mobilă excelentă. Fundament solid.

Saxo – Portofoliu larg de produse. Cercetare remarcabilă. Platformă de tranzacționare excelentă.

Swissquote – Acces la multe piețe și produse. Fără taxă de inactivitate. Fundament solid.

Acest conținut nu constituie consultanță financiară. Investițiile pe piețele bursiere implică riscuri ridicate, inclusiv pierderea totală sau chiar mai mare decât capitalul investit. Se recomandă dobândirea unei formări adecvate sau consultarea unui consilier financiar autorizat înainte de a efectua tranzacții.