Amazon renunță la planurile de a livra mărfuri cu drone în Italia. Care e motivul

Compania Amazon a anunțat, duminică, faptul că a decis să renunțe la planurile de livrare a mărfurilor cu drone în Italia. Deși Amazon a înregistrat progrese semnificative în relația cu autoritățile de reglementare din domeniul aerospațial, aspectele mai generale legate de reglementarea activității comerciale nu au susținut proiectul, relatează Reuters.

În urma acestui anunț, autoritatea italiană pentru aviație civilă ENAC a calificat decizia ca fiind neașteptată. În plus, ENAC a mai spus că decizia anunțată a fost motivată de politica companiei, legată de „evenimentele financiare recente care au implicat grupul”, mai relevă sursa citată.

Vestea vine în mod neașteptat și în contextul în care compania anunțase la sfârșitul anului trecut că a finalizat cu succes testele inițiale ale dronelor de livrare în San Salvo, un oraș din regiunea centrală Abruzzo.

„În urma unei analize strategice, am decis să oprim planurile noastre comerciale de livrare cu drone în Italia. În ciuda angajamentului pozitiv și a progreselor înregistrate cu autoritățile de reglementare din domeniul aerospațial italiene, cadrul de reglementare comercială mai larg din țară nu susține, în acest moment, obiectivele noastre pe termen lung pentru acest program”, au spus reprezentanții Amazon, potrivit agenției Reuters.

„Proiectele noastre de livrare cu drone în SUA și Marea Britanie continuă în mod pozitiv, zborurile de testare și livrările comerciale dovedindu-se eficiente și bine primite de clienți”, adaugă el. „Cu peste 25 de miliarde de euro investiți în Italia în ultimii 15 ani, peste 19.000 de angajați direcți în mai mult de 60 de locații distribuite în țară, continuăm să servim clienții noștri din Italia și să le oferim o experiență de cumpărături excelentă”, a conchis Amazon, potrivit Sky TG24.