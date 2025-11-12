Piețele europene urcă. Investitorii așteaptă deblocarea guvernului american

Entuziasmul investitorilor s-a reflectat rapid în evoluția piețelor, care au continuat trendul ascendent din ultimele zile. Optimismul a fost alimentat de progresele făcute la Washington, unde Senatul american a aprobat un proiect de lege menită să evite suspendarea finanțării instituțiilor federale – situație ce a provocat îngrijorări în întreaga lume.

Indicii europeni continuă pe creștere

Barometrul pieței sunt indicii bursieri, care arată dacă majoritatea acțiunilor urcă sau scad. Indicele Stoxx 600 – indicator al evoluției principalelor companii europene listate – a crescut cu 0,6%. În Marea Britanie, indicele FTSE, care urmărește evoluția celor mai mari companii listate la bursa din Londra, a avansat ușor, cu 0,2%.

Bursa din Germania (DAX) a urcat cu 1%, cea din Franța (CAC 40) cu 0,7%, iar în Italia (FTSE MIB) acțiunile au crescut cu 0,9%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani.

Și energia urcă pe piețele europene

Creșteri importante s-au înregistrat și în sectorul energetic. Compania britanică de utilități SSE a crescut cu peste 12%, după ce a anunțat o investiție uriașă de 33 de miliarde de lire sterline pentru modernizarea rețelei de electricitate. De asemenea, grupul german RWE, cel mai mare producător de energie din țară, a raportat câștiguri mai mari decât se așteptau analiștii, acțiunile urcând cu aproape 4%.

„Optimismul vine din speranța că situația din SUA se va rezolva rapid, iar economiile europene vor continua să se stabilizeze”, notează analiștii citați de CNBC.

Scăderi în Asia, prudență în SUA

Pe de altă parte, în Asia, compania japoneză SoftBank – un conglomerat de investiții activ în tehnologie și telecomunicații – a pierdut până la 10% din valoare, după ce a vândut întreaga sa participație la gigantul american Nvidia, în valoare de 5,8 miliarde de dolari. Tranzacția a exercitat presiune asupra acțiunilor Nvidia, care au scăzut, de asemenea, ușor.

În Statele Unite, acțiunile din sectorul tehnologic au avut o zi mai slabă, dar investitorii rămân atenți la companiile care conduc cursa globală pentru inteligență artificială.