Radu Hanga, președintele BVB: „2025, un an care confirmă maturizarea pieței de capital din România”. Previziunile pentru 2026

Radu Hanga face un bilanț al anului 2025 la Bursa de Valori București, inclusiv momentele-cheie și compiile premiante, și oferă, în interviul pentru Mediafax, perpectiva sa asupra anului care începe în mai puțin de o săptămână.

Potrivit președintelui BVB, valoarea totală tranzacționată în acest an a ajuns la un nivel record de 43 de miliarde lei și, de asemenea, cele 97 de listări de acțiuni și obligațiuni corporative, titluri de stat și obligațiuni municipale din 20205 au avut cumulat cea mai mare valoare din istoria Bursei de Valori București, de de aproape 6,5 miliarde euro.

În top 3 al companiilor cu cele mai mari creșteri în 2025 sunt Trangaz, urmat de Electrica și Romgaz, arată datele furnizate de Radu Hanga.

Valoarea totală tranzacționată, un nivel record

Reporter: Cum a fost anul 2025 la BVB, poate fi considerat cel mai bun an din istorie, din perspectiva listărilor, tranzacțiilor, volumelor?

Radu Hanga: Dacă punem lucrurile în context și ne uităm atât la cifre, cât și la semnificația lor, 2025 este cu siguranță unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori București, iar din multe perspective, poate fi considerat chiar un an de referință.

În primul rând, vorbim despre depășirea pragului simbolic de 500 miliarde lei capitalizare pentru toate companiile listate la BVB. Este un reper important, care arată nu doar creșterea valorii companiilor românești, ci și faptul că piața de capital a devenit un pilon real de finanțare și evaluare pentru economia României.

Un alt element esențial este baza de investitori, care a crescut constant și sănătos în ultimii șase ani. Avem astăzi peste 274.000 de investitori de retail direcți la Bursă, ce peste 5 ori mai mulți decât în 2019, iar dacă ne uităm la investițiile indirecte, peste 1 milion de români sunt investitori prin fonduri mutuale. Această lărgire a bazei de investitori este, poate, cea mai solidă fundație pentru dezvoltarea pe termen lung a pieței.

Din punct de vedere al performanței, indicii bursieri au atins maxime istorice. În 2025, BET a crescut cu 44%, iar BET-TR cu 53%. Este cea mai bună evoluție a indicelui BET din 2009 până în prezent, în timp ce pentru BET-TR este cea mai bună evoluție de la lansarea sa. Este important de subliniat că, spre deosebire de 2009 – când creșterea de aproape 62% a venit după o prăbușire de peste 70% în 2008 –, evoluția din 2025 reflectă o piață matură, construită pe fundamente solide, nu pe o simplă revenire tehnică.

Și lichiditatea pieței confirmă acest lucru. Valoarea totală tranzacționată, cu toate tipurile de instrumente financiare, pe toate piețele, a ajuns la 43 de miliarde lei, un nivel record. Pe piața principală de acțiuni, ne apropiem de 16,5 miliarde lei, ceea ce face din 2025 al doilea cel mai bun an din istoria BVB, fiind depășit doar de 2023, un an excepțional marcat de IPO-ul și listarea Hidroelectrica.

Din punct de vedere al listărilor, doar în 2025, au avut loc 97 de listări de acțiuni și obligațiuni corporative, titluri de stat și obligațiuni municipale, în valoare cumulată de aproape 6,5 miliarde euro. Aceasta este cea mai mare valoare din istoria Bursei de Valori București.

IPO-ul Cris-Tim a fost extrem de relevant pentru ceea ce înseamnă încrederea investitorilor români. A demonstrat clar că românii sunt dispuși să investească sume semnificative în companii pe care le cunosc și în care au încredere. Investitorii de retail au suprasubscris de 42 de ori tranșa alocată inițial, iar valoarea ordinelor plasate a fost de aproximativ 3 miliarde de lei, de două ori mai mare decât valoarea întregii companii.

De asemenea, am văzut un interes foarte ridicat și pentru programul Fidelis, românii investind doar în acest an peste 21 miliarde lei (4,2 miliarde euro) în titlurile de stat emise lunar de Ministerul Finanțelor. Această sumă reprezintă peste o treime din suma totală de 62 miliarde lei investită de români prin programul Fidelis, din august 2020 până în prezent. Programul Fidelis este, totodată, un catalizator pentru creșterea bazei de investitori și vedem cum numărul celor care dețin exclusiv titluri de stat a crescut la peste 65.000 în acest an, de la o medie de 40.000, în anii anteriori. Desigur, la aceasta a contribuit și creșterea frecvenței de emisiuni a programului Fidelis, care de la o cadență trimestrială a ajuns la una lunară.

Diversificarea pieței a continuat și prin lansarea a cinci noi ETF-uri doar în 2025, ceea ce oferă investitorilor instrumente mai sofisticate și mai accesibile pentru a investi pe piața de capital.

Nu în ultimul rând, 2025 este un an important și din perspectiva dezvoltării regionale, prin proiectul Bursei Internaționale a Moldovei, care arată dorința BVB de a contribui activ la dezvoltarea pieței de capital, nu doar din România, cât și din Republica Moldova.

Așadar, aș spune că 2025 este cu siguranță unul dintre cei mai buni și, mai important decât atât, un an care confirmă maturizarea pieței de capital din România și capacitatea ei de a susține creșterea economică pe termen lung.

„Randamentele nu au fost concentrate la un grup restrâns de emitenți”

Reporter: Care au fost companiile/domeniile cu cel mai bune performanțe?

Radu Hanga: Unul dintre cele mai importante mesaje ale anului 2025 este tocmai acesta: performanța pieței a fost una mult mai echilibrată, iar creșterea nu a venit dintr-o singură direcție sau de la un număr foarte mic de companii.

Un element definitoriu al anului este faptul că randamentele nu au fost concentrate la un grup restrâns de emitenți. Cu doar câteva ședințe înainte de finalul anului, din cele 20 de companii incluse în indicele BET, doar două acțiuni se aflau sub nivelul de la finalul anului precedent. Acest lucru spune foarte mult despre sănătatea și profunzimea pieței.

Am văzut aprecieri consistente în mai multe sectoare, iar acest lucru a dus la rescrierea ierarhiilor din interiorul indicelui BET. Performanțele au reflectat o combinație de factori, precum rezultate financiare solide, programe de investiții ambițioase, politici de dividend atractive și, nu în ultimul rând, încrederea investitorilor în modelele de business ale acestor companii.

Sectorul energiei a continuat să fie un pilon important, beneficiind atât de investiții majore în capacități noi, cât și de o poziționare strategică într-un context regional complex. În paralel, sectorul financiar-bancar a avut o contribuție semnificativă la performanța indicelui, prin rezultate financiare foarte bune, capitalizare solidă și o relație tot mai matură cu investitorii.

Toate aceste evoluții arată că, în 2025, Bursa de Valori București a funcționat ca o piață în care performanța este generată din mai multe surse, nu doar dintr-un număr limitat de emitenți mari. Este un semn clar de maturizare, o piață mai profundă, mai diversificată și mai bine structurată, capabilă să susțină creșterea pe termen lung și să ofere investitorilor oportunități variate, în funcție de profilul lor de risc și de orizontul de investiții.

„Vedem premise solide pentru ca trendul pozitiv din ultimii ani să continue”

Reporter: Care sunt estimările dvs pentru 2026, mă refer la listări, evoluții așteptate?

Radu Hanga: Pentru 2026, abordarea noastră este una echilibrată și responsabilă. Nu facem predicții spectaculoase, dar vedem premise solide pentru ca trendul pozitiv din ultimii ani să continue, chiar și într-un ritm mai temperat și mai selectiv.

Din perspectiva listărilor, ne așteptăm ca interesul pentru bursă să rămână ridicat. Vedem în continuare companii antreprenoriale românești care analizează Bursa ca opțiune reală de finanțare și de creștere a vizibilității, dar și potențiale listări de dimensiuni mai mari, inclusiv din zona companiilor cu capital de stat, acolo unde deciziile vor fi luate. Important este că piața a demonstrat în 2025 că poate absorbi oferte relevante, cu participare puternică din partea investitorilor de retail și instituționali.

Vedem 2026 ca un an de consolidare și construcție, mai multă profunzime, mai multă diversificare și pași concreți spre o piață de capital care joacă un rol tot mai important în finanțarea economiei românești. După un 2025 excepțional, obiectivul nostru este ca această creștere să fie sustenabilă și predictibilă, în beneficiul companiilor și al investitorilor deopotrivă.

Un alt atu foarte important al Bursei de Valori București, care cred că va conta tot mai mult și în 2026, este relația directă dintre investitori și companiile listate. La BVB, atunci când românii investesc, nu investesc într-un simbol abstract sau într-un simplu ticker, ci investesc în companii pe care le cunosc, ai căror clienți și consumatori sunt chiar ei. Sunt companii pe care le văd zi de zi, ale căror produse și servicii le folosesc direct, sau pe care le regăsesc în viața prietenilor și a cunoscuților lor. Această familiaritate creează încredere, înțelegere și un orizont de investiție mai lung, care se vede foarte clar în comportamentul investitorilor de retail.

Acest lucru a fost confirmat inclusiv în 2025, prin interesul extraordinar pentru IPO-ul Cris-Tim și prin participarea constantă a investitorilor individuali la piață. Iar pentru 2026, acest avantaj competitiv al BVB, apropierea dintre piața de capital și economia reală, rămâne un element esențial. El susține dezvoltarea unei culturi investiționale locale, stabile, și diferențiază Bursa de Valori București într-un mod foarte clar față de piețele unde relația dintre investitor și companie este mai impersonală.

În acest context, cred că 2026 poate consolida și mai mult această legătură, românii investesc în economia pe care o trăiesc zilnic, iar acest lucru este un fundament extrem de solid pentru evoluția pe termen lung a pieței de capital din România.