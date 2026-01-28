Prima pagină » Economic » Începe tranzacționarea noilor titluri de stat Fidelis

Începe tranzacționarea noilor titluri de stat Fidelis

Bursa de Valori București va începe joi listarea celor mai recente titluri de stat Fidelis, emise de Ministerul Finanțelor.
Începe tranzacționarea noilor titluri de stat Fidelis
Maria Miron
28 ian. 2026, 11:18, Economic

Este vorba de titlurile de stat Fidelis vândute în oferta publică derulată în perioada 16–23 ianuarie 2026.

Oferta Fidelis, una dintre principalele modalități prin care statul român se împrumută direct de la populație, a cuprins șapte emisiuni de titluri de stat, dintre care trei denominate în euro și patru în lei. Una dintre emisiuni a fost destinată donatorilor de sânge, categorie care beneficiază, potrivit regulilor programului, de condiții mai avantajoase față de investitorii obișnuiți.

Listarea, marcată de clopoțelul Bursei

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente de economisire adresate persoanelor fizice, cu dobânzi fixe, neimpozabile, și pot fi tranzacționate ulterior pe piața secundară a BVB. Investitorii care le cumpără în oferta publică le pot păstra până la scadență sau le pot vinde înainte de termen, la prețul pieței.

Deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare de joi va fi marcată, în mod simbolic, de sunarea clopoțelului Bursei, un moment simbolic rezervat listărilor și momentelor importante pe piața de capital.

Intervenții-cheie, la eveniment

Pe agenda evenimentului sunt programate intervenții ale președintelui Consiliului de Administrație al BVB, Radu Hanga, ale directorului general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, precum și ale directorului general al Bursei, Remus Vulpescu.

Potrivit BVB, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este așteptat să participe la eveniment, prezența sa fiind în așteptarea confirmării oficiale. De asemenea, este programată o intervenție a unui reprezentant al UniCredit Bank România, una dintre băncile implicate în derularea ofertei.

Evenimentul va fi transmis live pe canalele de social media ale Bursei de Valori București.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
Gandul
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da bombă
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor