Importurile Irakului de gaze iraniene au fost complet întrerupte

Aproximativ 3.100 de megawați au fost deja retrași din rețeaua electrică a Irakului, care depindea de vecinul său pentru aproximativ o treime din necesarul său de gaze, în mare parte pentru producerea de energie, potrivit NewYorkTimes.

Reducerile de gaze sporesc riscul unei crize economice în Irak, care a trebuit să oprească o mare parte din exporturile sale de petrol în contextul crizei actuale.

Mai devreme în cursul zilei, atacurile aeriene au lovit infrastructura vastului câmp de gaze offshore South Pars din Iran, cea mai importantă sursă de gaze naturale a țării, ceea ce ar putea agrava și mai mult penuria de energie internă deja acută cu care se confruntă țara.