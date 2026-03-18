Prețurile petrolului cresc din nou după atacurile asupra zăcământului de gaze crucial din Iran. Au ajuns la 110 dolari barilul

Prețurile petrolului continuă să crească vertiginos, în timp ce măsurile luate de Casa Albă au un impact redus Suspendarea Legii Jones de către Donald Trump, menită să fluidizeze transportul maritim, nu a reușit să calmeze piețele, arată Washington Post.

Creșterea bruscă a prețurilor amenință cu și mai multe dificultăți la pompă pentru șoferii americani. Un galon de benzină fără plumb obișnuită costă deja în medie 3,84 dolari la nivel național, potrivit AAA — o creștere de 32% față de acum doar o lună, înainte ca președintele Donald Trump să lanseze atacuri asupra Iranului alături de Israel.

Declarațiile lui Trump, contradictorii

Trump a făcut declarații contradictorii cu privire la cât de curând s-ar putea încheia războiul, iar măsurile Casei Albe de a atenua creșterile prețurilor petrolului au avut un efect redus. Analiștii au majorat constant previziunile privind prețul petrolului.

Miercuri, Trump a încercat să combată creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului prin suspendarea pe 60 de zile a Legii Jones, care interzice navelor străine să transporte petrol și gaze între porturile americane.

Aceasta ar putea mări numărul de nave care pot transporta combustibilii pe teritoriul Statelor Unite. Însă analiștii spun că această măsură este în mare parte simbolică și va reduce prețurile la benzină cu cel mult câțiva cenți.

„Decizia președintelui Trump de a emite o derogare de 60 de zile de la Legea Jones este doar un alt pas pentru a atenua perturbările pe termen scurt ale pieței petrolului, în timp ce armata SUA continuă să îndeplinească obiectivele Operațiunii Epic Fury”, a declarat într-un comunicat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

„Suntem profund îngrijorați”

Industria maritimă americană a protestat imediat împotriva acestei măsuri, avertizând că ar putea fi ilegală.

„Suntem profund îngrijorați că această derogare amplă, de 60 de zile, va fi abuzată și va înlocui în mod inutil lucrătorii și companiile americane”, a scris într-un comunicat American Maritime Partnership, un grup din cadrul industriei.

„Această derogare nu va reduce prețurile la benzină. Impactul potențial maxim al transportului maritim intern asupra costului benzinei la nivel național este de mai puțin de un cent pe galon”.

Suspendarea pare să fi avut un impact redus asupra piețelor petroliere. Prețul țițeiului Brent, etalonul global, a crescut cu peste 6% până miercuri dimineața târziu, după ce Iranul a amenințat că va ataca instalațiile petroliere din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Garda Revoluționară Islamică a declarat că aceste instalații sunt ținte „legitime și prioritare”, potrivit mass-media de stat iraniană.

Reacția analiștilor

„Infrastructura de export de petrol din Golf rămâne în vizorul Iranului, iar primele de risc sunt pe cale să crească în cazul unui atac”, a scris miercuri Capstone, o firmă de cercetare de piață, într-o notă adresată clienților.

Analiștii de la Citi se așteaptă ca prețurile petrolului Brent să urce până la 120 de dolari în următoarele câteva zile, ceea ce ar putea împinge costul mediu al unui galon de benzină la pompă peste 4 dolari.

Ultimele amenințări ale Iranului vin după ce acesta a avariat deja instalații majore de producție și continuă să forțeze închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz, un punct de strangulare pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Incapacitatea armatei americane de a garanta trecerea în siguranță prin strâmtoare a aruncat piețele petroliere în turbulențe.

Perturbările provocate de închiderea strâmtorii Ormuz

Închiderea prelungită a strâmtorii provoacă perturbări în cascadă în aprovizionarea mondială cu petrol.

Statele din Golful Persic nu au unde să trimită țițeiul sau gazul natural pe care îl produc, deoarece navele stau inactive pe mare, pline de marfă, iar rezervoarele de stocare se apropie rapid de capacitatea maximă. Companiile petroliere sunt forțate să reducă producția și să ia în considerare închiderea completă a unor instalații.

Aceste instalații nu pot fi repuse în funcțiune cu ușurință. Revenirea la producția maximă poate dura săptămâni, determinând analiștii să prevadă perturbări mai lungi și mai acute ale prețurilor petrolului, în contextul în care nu există semne de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Administrația Trump a emis miercuri, de asemenea, o derogare care autorizează firmele americane să facă afaceri cu compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ridicând sancțiunile care îngreunau exportul de țiței al țării. Măsura are scopul de a permite Venezuelei să-și crească vânzările după un blocaj de mai mulți ani.

Săptămâna trecută, Trump a ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat deja pe mare, într-un efort de a ușura prețurile globale.

Măsura, condamnată pe scară largă de legislatorii din SUA și Europa deoarece va ajuta Rusia să genereze bani pentru războiul său împotriva Ucrainei, pare să fi contribuit puțin la atenuarea consecințelor economice ale închiderii strâmtorii.

Înainte de ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, SUA și alte guverne au convenit să elibereze 415 milioane de barili de petrol din rezervele de urgență. Nici această măsură nu a reușit să oprească traiectoria ascendentă a prețurilor petrolului.