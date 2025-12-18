UE organizează un summit critic privind utilizarea activelor rusești pentru Ucraina

În acest summit, blocul format din 27 de națiuni se luptă să consolideze poziția Kievului, în timp ce războiul Rusiei se apropie de pragul de patru ani, iar președintele american Donald Trump insistă pentru un acord rapid pentru a pune capăt luptelor, potrivit France24.

Oficialii au insistat că discuțiile vor dura atât cât este necesar pentru a se ajunge la un acord, spunând că sunt în joc atât supraviețuirea Ucrainei, cât și credibilitatea Europei.

„Dacă nu reușim acest lucru, atunci capacitatea Uniunii Europene de a acționa va fi grav afectată timp de ani de zile”, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz săptămâna aceasta.

„Vom arăta lumii că suntem incapabili să fim uniți și să acționăm într-un moment atât de crucial al istoriei noastre.”

Summit decisiv: Ucraina, aproape de criza de lichidități

UE estimează că Ucraina, al cărei președinte Volodimir Zelenski va participa la reuniune, are nevoie de 135 de miliarde de euro suplimentare (159 de miliarde de dolari) pentru a se menține pe linia de plutire în următorii doi ani – criza de lichidități urmând să înceapă în aprilie.

În încercarea de a acoperi deficitul imens, Comisia Europeană, executivul UE, a prezentat un plan de a accesa aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale ruse blocate în blocul comunitar.

Schema, care inițial ar oferi Kievului 90 de miliarde de euro pe o perioadă de doi ani, implică o comutare financiară netestată, în cadrul căreia fondurile sunt împrumutate UE, care apoi le împrumută Ucrainei.

Kievul ar rambursa apoi „împrumutul pentru reparații” doar după ce Kremlinul va plăti pentru toate pagubele pe care le-a provocat.

Belgia, unde organizația internațională de depozite Euroclear deține cea mai mare parte a fondurilor, s-a opus ferm din cauza temerilor că s-ar putea confrunta cu represalii financiare și juridice paralizante din partea Moscovei.