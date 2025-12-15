Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 18 trilioane de ruble

Banca Centrală a Rusiei (CBRF) a dat în judecată Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare (CSD) care servește drept custode principal al activelor Moscovei înghețate în Uniunea Europeană, pentru mai mult de 18 trilioane de ruble (193,4 miliarde de euro), a transmis serviciul de presă al Curții de Arbitraj din Moscova agenției RIA Novosti, luni.

Totuși, biroul a adăugat că nu a acceptat cererea Băncii Centrale pentru a fi luată în considerare și că instanța nu a început încă procedurile oficiale, notează Baha.

La începutul acestei luni, CBRF a depus un dosar la instanța din Moscova, dând în judecată Euroclear pentru fondurile rusești pe care UE le-a înghețat ca parte a sancțiunilor împotriva țării eurasiatice din cauza campaniei sale militare din Ucraina.

Blocul european intenționează să împrumute aceste active Ucrainei. Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat, după depunerea cererii de către bancă, că Euroclear este „pe deplin protejat” de orice procedură juridică. Ulterior, Comisia Europeană a decis să imobilizeze activele rusești înghețate pe termen nelimitat.

UE a decis să înghețe activele rusești pe termen nelimitat

Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a anunțat vineri că blocul a fost de acord să continue imobilizarea activelor rusești pentru o perioadă nelimitată.

„Trimitem un semnal puternic către Rusia că, atâta timp cât această brutală agresiune continuă, costurile pentru Rusia vor continua să crească”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X. „Acesta este un mesaj puternic pentru Ucraina: vrem să ne asigurăm că curajoasa noastră vecină devine și mai puternică pe câmpul de luptă și la masa negocierilor”, a adăugat ea.

