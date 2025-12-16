Nicușor Dan participă marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Șeful statului este de luni într-o vizită în Finlanda. Marți, de la ora 9.00, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland în orașul Espoo.

De la ora 11.00, președintele României va lua parte la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, la finalul căruia va avea loc o conferință de presă comună a liderilor participanți la Summit.

Programul președintelui va continua marți seara la Londra.

De la ora 22.00, la Ambasada României, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.

Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.