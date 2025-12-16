Prima pagină » Politic » Nicușor Dan participă marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Nicușor Dan participă marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Președintele Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El va ajunge seara la Londra, unde se va întâlni cu românii din Regatul Unit.
Nicușor Dan participă marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 dec. 2025, 07:46, Politic

Șeful statului este de luni într-o vizită în Finlanda. Marți, de la ora 9.00, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland în orașul Espoo.

De la ora 11.00, președintele României va lua parte la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, la finalul căruia va avea loc o conferință de presă comună a liderilor participanți la Summit.

Programul președintelui va continua marți seara la Londra.

De la ora 22.00, la Ambasada României, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.

Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Cum prepari cele mai bune clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta cunoscută doar de profesioniști
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
16 decembrie 1989. Cum a început de facto revoluția de la Timișoara, care a dus la căderea regimului comunist. „S-a urcat în copac și a strigat «Libertate!»”
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor