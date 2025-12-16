Prima pagină » Politic » Kremlinul precizează când au vorbit ultima oară la telefon Putin și Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat că Vladimir Putin a avut „relativ recent” o conversație telefonică cu președintele SUA, Donald Trump. Potrivit rapoartelor oficiale, însă, cei doi președinți au discutat ultima oară la jumătatea lunii octombrie.
16 dec. 2025, 13:19, Politic

Informația a fost dată ca răspuns la declarațiile președintelui SUA Donald Trump oferite în cadrul conferinței de presă care s-a desfășurat luni, la Casa Albă. Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă a vorbit la telefon cu Vladimir Putin, moment în care președintele Americii a oferit un răspuns afirmativ, fără să dezvăluie, însă, alte detalii, potrivit Ukrainska Pravda. 

Dimtri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că discuția telefonică dintre Putin și Trump ar fi avut loc „relativ recent”, făcând trimitere la data ultimului raport.

Potrivit informațiilor guvernului de la Kremlin, preluate de TASS, ultima conversație dintre cei doi lideri s-a desfășurat în 16 octombrie. Peskov a precizat că, de atunci, nu au mai avut loc alte convorbiri telefonice între Vladimir Putin și Donald Trump.

Potrivit consilierului prezidențial Yuri Ushakov, conversația telefonică dintre cei doi președinți a durat două ore și jumătate, fiind „substanțială” și „deosebit de directă”, fiind una dintre cele mai lungi conversații dintre cei doi președinți.

Tot luni, președintele Donald Trump a anunțat că a purtat o discuție telefonică alături de liderii eruopeni, dar și de președintele Volodimir Zelenski, înainte de negocierile din Berlin. 

 

