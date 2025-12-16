Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach

Informația a fost confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr.

Bettina Anderson este o tânără din lumea mondenă din Palm Beach, Florida, relatează The New York Times.

Donald Trump Jr. conduce Trump Organization alături de fratele său, Eric Trump, și este implicat în gestionarea afacerilor familiei.

El a apărut frecvent în public alături de Bettina Anderson de la revenirea tatălui său la Casa Albă.

Este a treia logodnă a lui Donald Trump Jr.

Aceasta este a treia logodnă a lui Donald Trump Jr. El a fost anterior căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fost model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a depus cererea de divorț în 2018.

Ulterior, Trump Jr. a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, o figură proeminentă a Partidului Republican în perioada relației lor și care a ținut discursuri la convențiile republicane din 2020 și 2024.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Trump Jr. și Bettina Anderson sunt împreună de aproximativ un an.

„Vreau să-i mulțumesc Bettinei pentru acel cuvânt: «Da»”, a spus Trump Jr. la petrecerea de sărbători de la Casa Albă.

„Urmează să mă căsătoresc cu iubirea vieții mele și mă simt cea mai norocoasă fată din lume”, a declarat Bettina Anderson.