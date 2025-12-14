Trump nu este sigur dacă impactul politicilor economice va fi resimțit la timp pentru alegerile de la mijlocul mandatului

El a motivat că unele dintre politicile sale economice nu au intrat încă pe deplin în vigoare, potrivit Wall Street Journal citată de Reuters.

Trump a declarat pentru Wall Street Journal: „Nu pot să vă spun. Nu știu când vor începe să se vadă efectele tuturor acestor bani”, când a fost întrebat dacă republicanii vor pierde Camera Reprezentanților în noiembrie.

Președintele a susținut că politicile sale economice creează locuri de muncă. El a menționat, printre altele, impunerea de tarife extinse asupra importurilor.

Trump a afirmat că aceste măsuri stimulează piața bursieră și atrag investiții mai mari în Statele Unite.

După ce a făcut campanie anul trecut cu promisiuni de a tempera inflația, Trump și-a schimbat discursul în ultimele săptămâni.

El a respins problemele legate de costul vieții, le-a pus pe seama fostului președinte Joe Biden și a promis că politicile sale vor aduce beneficii anul viitor.

„Cred că până când va trebui să vorbim despre alegeri, care vor avea loc peste câteva luni, prețurile noastre vor fi în stare bună”, a declarat Trump în interviu.