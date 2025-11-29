Negocieri economice SUA-Rusia pentru Ucraina. Planul secret de la Miami și perspectivele de pace

La întâlnire au participat miliardarii Steve Witkoff și Jared Kushner, alături de Kirill Dmitriev, șeful Fondului Suveran de Investiții al Rusiei și principalul negociator al lui Vladimir Putin.

Planul economic și implicarea companiilor americane

Potrivit surselor citate de The Wall Street Journal, planul discutat viza utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse, estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari, pentru proiecte comune ruso-americane și reconstrucția Ucrainei.

Companiile americane ar urma să fie în prim-plan, participând la investiții în energie, minerit în Arctica și tehnologie spațială. Dmitriev și Witkoff au subliniat că colaborarea economică ar putea consolida pacea pe termen lung, transformând rivalitatea istorică dintre SUA și Rusia într-un parteneriat strategic.

Reacții internaționale și critici

Planul a stârnit critici puternice din partea liderilor europeni și ucraineni, care au acuzat că favorizează interesele Rusiei și ignoră liniile roșii ale Kievului.

Oficialii administrației Trump au susținut că negocierile țin cont și de realitățile geopolitice, dar accentul pe afaceri a generat îngrijorări privind adevăratul scop al planului. Premierul polonez Donald Tusk a rezumat situația concis: „Știm că nu este vorba despre pace. Este vorba despre afaceri.”

Investiții strategice și proiecte economice

Între timp, companii precum Exxon Mobil și Novatek au analizat posibilitatea reintrării pe piața rusă. Oportunități au fost discutate și în domeniul conductelor de gaz, petrolului în Arctica și al minereurilor rare din Siberia.

Oamenii de afaceri americani apropiați administrației Trump au purtat negocieri separate pentru achiziții și parteneriate cu investitori ruși sancționați, vizând proiecte profitabile care ar putea deveni piloni economici ai păcii.