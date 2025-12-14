Succes pentru Rocket Lab: satelitul japonez RAISE-4 a fost lansat pe orbită

Rocket Lab a plasat cu succes pe orbită un satelit japonez destinat testării tehnologiilor spațiale, marcând un moment important în parteneriatul său în expansiune cu Japonia, scrie Space.

Misiunea „RAISE and Shine” a decolat la ora 22:09 (ET), pe 13 decembrie, continuând ritmul record de lansări al companiei în 2025.

Primul contract direct cu agenția spațială a Japoniei

Lansarea a fost realizată cu ajutorul rachetei Electron, înaltă de 18 metri, de la complexul de lansare Rocket Lab din Noua Zeelandă.

Programată inițial pentru 6 decembrie, misiunea a fost amânată cu șapte zile pentru efectuarea unor verificări tehnice suplimentare și teste ale sistemelor.

„RAISE and Shine” reprezintă prima misiune contractată direct de Rocket Lab cu Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA).

Zborul face parte dintr-un acord ce prevede două lansări, a doua fiind o misiune de tip rideshare programată pentru începutul anului viitor.

Rocket Lab are o prezență solidă în Japonia, realizând până în prezent peste 20 de lansări pentru clienți comerciali japonezi.

RAISE-4, plasat pe orbită

La aproximativ 54,5 minute după decolare, Electron a lansat cu succes satelitul Rapid Innovative Payload Demonstration Satellite-4 (RAISE-4) al JAXA.

Satelitul a fost plasat pe o orbită circulară la aproximativ 540 de kilometri deasupra Pământului, conform planului de misiune.

RAISE-4 va testa opt tehnologii experimentale dezvoltate de companii private, universități și institute de cercetare din Japonia.

Aceste teste desfășurate pe orbită urmăresc accelerarea inovației și reducerea riscurilor pentru viitoare misiuni spațiale și aplicații comerciale.

Un an record pentru Rocket Lab

Misiunea a reprezentat cea de-a 19-a lansare a Rocket Lab în 2025, depășind recordul anual anterior de 16 lansări stabilit în 2024.

Șaisprezece dintre lansările din acest an au fost misiuni orbitale, iar trei au fost zboruri suborbitale HASTE dedicate testării tehnologiilor hipersonice.