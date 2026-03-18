Garda Revoluționară Islamică afirmă că atacurile asupra Tel Avivului au fost o „răzbunare” pentru uciderea lui Larijani

Într-o declarație difuzată de agenția de știri Fars, IRGC a afirmat că aceste obiective au fost lovite din cauza „prăbușirii” „sistemului de apărare multistratificat și ultramodern” al Israelului, potrivit Al Jazeera.

IRGC a declarat că a folosit rachete Khorramshahr 4, Qadr, Emad și Khybershakan în atacul de „răzbunare”.

Serviciile de urgență din Israel au transmis că un bărbat și o femeie au fost uciși de fragmentele explozive căzute în Ramat Gan, în districtul Tel Aviv.

Presa de stat a anunțat, marți, că Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale a Iranului, considerat și conducător de facto în timpul războiului, a fost ucis în bombardamente luni noapte.

Ali Larijani a fost un apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem care a fost ucis într-un atac aerian israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.