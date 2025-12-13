Trump și-ar putea primi noul Air Force One în 2028, anul alegerilor prezidențiale din SUA

Programul Boeing pentru noul Air Force One a intrat într-o nouă fază. Forțele Aeriene ale SUA au confirmat că primul avion prezidențial VC-25B ar putea fi livrat la mijlocul anului 2028, mai devreme decât estimările anterioare. Fiind anul alegerilor prezidențiale, 2028 va fi și ultimul în care Donald Trump va zbura cu noua aeronavă în calitate de președinte al Statelor Unite.

Constituția SUA limitează exercitarea funcției prezidențiale la maximum două mandate, iar liderul american se află la cel de-al doilea mandat.

Peste 15 milioane de dolari pentru comunicații

Avansarea termenului de livrare a fost posibilă după ce Forțele Aeriene au decis să investească 15,5 milioane de dolari în modernizarea sistemelor de comunicații ale viitoarelor aeronave Air Force One. Termenul inițial fiind stabilit pentru 2029.

„Costurile sunt asociate cu integrarea unei noi capacități de comunicații care permite avionului VC-25B să țină pasul cu cerințele misiunii. Aceste cerințe au evoluat de la stabilirea bazei programului”, a transmis un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene, citat de Defense One.

Oficialul a precizat că modificările „pot fi realizate în cadrul calendarului actual, cu livrarea primei aeronave la mijlocul anului 2028”.

4,3 miliarde de dolari pentru proiectul Air Force One

Valoarea totală a contractului Air Force One depășește în prezent 4,3 miliarde de dolari. Lucrările pentru modernizarea comunicațiilor ar urma să fie finalizate până în decembrie 2026. Programul este separat de contractul principal de inginerie și producție, încheiat la preț fix.

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, și-a exprimat deja încrederea că proiectul poate fi menținut pe linia de plutire, în ciuda întârzierilor repetate. „Cred că sunt în grafic. Cred că le vom putea livra atunci când președintele va avea nevoie de ele”, declara acesta în septembrie, la conferința anuală a Asociației Forțelor Aeriene și Spațiale.

Un program marcat de întârzieri

Programul de înlocuire a actualelor aeronave VC-25 (denumite și Air Force One atunci când sunt folosite pentru transportul președintelui) a început în 2015. De-a lungul timpului, acesta a fost marcat de controverse politice, dificultăți logistice și întârzieri succesive. Aeronavele se află în serviciu din 1990. Termenul de livrare al noilor avioane a fost amânat de la 2026 la 2027, apoi la 2028–2029.

Guvernatorii democrați s-au mobilizat deja împotriva republicanilor lui Donald Trump, promițând măsuri pentru reducerea costului vieții. Ei vizează câștigarea alegerilor din 2026, considerate un pas-cheie spre cursa prezidențială din 2028. Livrarea avionului prezidențial în anul electoral va adăuga o dimensiune politică suplimentară acestui program de înlocuire.