Prima pagină » Știri externe » California dă în judecată administrația Trump pentru anularea subvențiilor de transport

California dă în judecată administrația Trump pentru anularea subvențiilor de transport

California a dat în judecată administrația Trump pentru că aceasta a reținut peste 33 de milioane de dolari din finanțarea federală.
California dă în judecată administrația Trump pentru anularea subvențiilor de transport
Donald Trump, în Biroul Oval. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
13 dec. 2025, 05:14, Știri externe

Motivul este că Departamentul de Transport al SUA a declarat că statul nu a respectat regulile care cer competență în limba engleză pentru șoferii de camion.

Statul l-a dat în judecată pe secretarul Transporturilor, Sean Duffy, și Administrația Federală pentru Siguranța Transportului Comercial din cauza deciziei de a anula finanțările pentru programele de siguranță a vehiculelor comerciale din California, anunțate în octombrie.

California a spus că aplică standarde de limba engleză pentru șoferii comerciali, care sunt compatibile cu cerințele federale, potrivit Reuters.

Administrația Trump a luat mai multe măsuri pentru a rezolva problemele legate de șoferii de camion străini care nu vorbesc engleza.

În august, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite opresc imediat emiterea tuturor vizelor de muncă pentru șoferii de camion comercial.

Recomandarea video