Administrația Trump a redus valabilitatea permiselor de muncă pentru migranți la 18 luni

Administrația Trump a redus joi valabilitatea permiselor de muncă pentru refugiați, solicitanți de azil și alți migranți la doar 18 luni, intensificând măsurile anti-imigrare la doar două zile după ce a înghețat cererile cetățenilor din 19 națiuni.
05 dec. 2025, 02:28, Știri externe

Administrația președintelui american Donald Trump a redus joi la 18 luni, de la cinci ani, perioada de valabilitate a permiselor de muncă pentru refugiați, solicitanți de azil și alți migranți, potrivit France 24.

Măsura, cea mai recentă din cadrul represiunii ample a administrației privind imigrația, a avut loc la doar două zile după ce aceasta a oprit cererile de imigrare pentru cetățenii din 19 națiuni.

Joseph Edlow, directorul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS), a invocat împușcăturile din 26 noiembrie din capitala SUA drept motiv al schimbării.

„Reducerea perioadei maxime de valabilitate a autorizației de angajare va garanta că cei care doresc să lucreze în Statele Unite nu amenință siguranța publică și nu promovează ideologii antiamericane dăunătoare”, a declarat Edlow într-un comunicat.

Urmează verificări frecvente ale străinilor

„După atacul asupra membrilor Gărzii Naționale din capitala națiunii noastre de către un străin care fusese admis în această țară de administrația anterioară, este și mai clar că USCIS trebuie să efectueze verificări frecvente ale străinilor”, a adăugat el.

USCIS a declarat că valabilitatea scurtată a permisului de muncă se va aplica migranților admiși ca refugiați, migranților cărora li s-a acordat azil și celor a căror deportare a fost suspendată.

Marți, administrația Trump a oprit cererile de imigrare pentru cetățenii a 19 națiuni care sunt deja supuse restricțiilor de călătorie.

