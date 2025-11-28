Administrația Trump va reexamina cărțile verzi ale imigranților din 19 țări

Șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA, Joseph Edlow, a declarat că președintele i-a ordonat să efectueze „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care prezintă motive de îngrijorare”, potrivit BBC.

Agenția a făcut referire la o proclamație din iunie a Casei Albe, care includea Afganistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia și Venezuela.

Anunțul vine în urma faptului că un cetățean afgan ar fi împușcat miercuri doi soldați ai Gărzii Naționale la Washington DC.

Suspectul, Rahmanullah Lakanwal, a venit în SUA în 2021 în cadrul unui program care oferea afganilor protecție specială în materie de imigrație, în urma retragerii Americii din Afganistan.

Președintele Donald Trump a declarat că atacul armat a subliniat o amenințare majoră la adresa securității naționale.

Revizuirea refugiaților din timpul mandatului lui Biden

Săptămâna trecută, aceeași agenție care a pus bazele revizuirii cărții verzi, Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA, a anunțat o revizuire a tuturor refugiaților admiși în timpul fostului președinte Joe Biden.

Miercuri, SUA a suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrare din partea afganilor, Serviciile de Cetățenie și Imigrare afirmând că decizia a fost luată în așteptarea unei revizuiri a „protocoalelor de securitate și verificare”.