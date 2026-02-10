UE înăsprește regulile privind imigrația. Ce modificări importante a adoptat Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri regulile privind imigrația, potrivit Le Figaro. Statele membre ale UE vor putea de acum încolo să returneze solicitanții de azil în țări din care nu provin, dar pe care Europa le consideră „sigure” conform unei liste prestabilite.

Soluția a fost deja testată de premierul italian Giorgia Meloni cu ajutorul centrelor înființate de Italia în Albania. Proiectul italian a întâmpinat obstacole juridice, iar textele adoptate marți ar putea facilita procesul.

Pentru adoptarea regulilor a fost nevoie de o alianță a europarlamentarilor de la partide de dreapta și extrema dreapta. Modificările au fost criticate de ONG-uri și de politicienii de stânga care se declară îngrijorați de tratamentul aplicat solicitanților de azil în țările în care sunt trimiși

Este „un pas suplimentar în dezumanizarea politicii de migrație a Uniunii Europene”, a comentat europarlamentara verde Mélissa Camara, care a adăugat că demnitatea solicitanților de azil este „călcată în picioare”. Comisia Europeană a respins criticile, afirmând că țările în care vor fi trimiși imigranții trebuie, mai presus de toate, să respecte drepturile fundamentale ale omului.

Lista țărilor în care vor fi trimiși imigranții

De aceea, tot marți, europarlamentarii au aprobat crearea unei liste de țări pe care UE le consideră „sigure” pentru a trimite imigranți. Ideea din spatele acestei liste, care include Kosovo, Bangladesh, Columbia, Egipt, India, Maroc și Tunisia, este de a accelera procesarea cererilor de azil și, eventual, de a grăbi repatrierea lor.

„Cetățenii se așteaptă să ne ținem de promisiunile privind politica de migrație și exact asta facem astăzi”, a declarat europarlamentarul conservator Lena Düpont.

Scăderea numărului de sosiri în UE cu aproximativ 25% în comparație cu anul trecut nu a ușurat presiunea asupra politicienilor europeni. Analiștii au constatat că centrul de greutate politic al Europei s-a mutat spre dreapta, obligându-i pe liderii europeni să înăsprească regulile privind imigrația.