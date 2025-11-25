Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE. Ce motiv invocă

Marți, Parlamentul European le-a cerut membrilor UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Budapestei în Consiliul Uniunii Europene. Legislativul european motivează această solicitare prin „colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale” din Ungaria lui Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim hibrid de autocraţie electorală”.

Parlamentul a adoptat, în acest sens, cel al doilea raport intermediar privind subminarea persistentă a statului de drept și încălcarea continuă a valorilor UE de către Ungaria. Au fost înregistrate 415 voturi pentru, 193 voturi împotrivă și 28 abțineri, iar raportul Parlamentului privind procedura prevăzută la articolul 7 (pe care deputații europeni au declanșat-o în 2018) face bilanțul evoluțiilor din toate cele 12 domenii de preocupare, inclusiv funcționarea sistemului electoral, independența justiției și corupția, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.

Care e motivul invocat

Parlamentul European susține că guvernul maghiar nu a protejat în mod adecvat drepturile cetățenilor, a subminat libertatea academică, a slăbit în mod sistematic Consiliul Național al Magistraturii. De asemenea, potrivit Telex, a identificat probleme suplimentare legate de practicile comerciale motivate politic, interzicerea constituțională a Pride și distribuirea publicității de stat către mass-media pro-guvernamentale.

„Prea mult timp guvernele europene au stat cu mâinile încrucişate în timp ce un guvern tot mai autocratic a distrus drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor”, acuză eurodeputata Tineke Strik, membră a grupului Verzilor şi iniţiatoare a acestei rezoluții.

Deşi retragerea dreptului de vot al unui stat membru în UE necesită un vot în unanimitate al celorlalte, declararea faptului că Ungaria „prezintă un risc clar de încălcare gravă a principiilor fundamentale ale UE” are nevoie doar de o majoritate de patru cincimi şi ar permite procesului să avanseze, se arată în textul rezoluției.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află în conflict permanent cu Comisia Europeană, care îl acuză de încălcarea statului de drept. Din cauza unor acțiuni contrare statului de drept, Comisia a blocat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei, prin care avea dreptul la granturi în valoare de 5,8 miliarde de euro din planul european de redresare post-pandemie.