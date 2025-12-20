Prima pagină » Știri externe » Consiliul UE susține euro digital cu funcționalitate atât online, cât și offline. Când ar putea deveni operațional

Consiliul UE susține euro digital cu funcționalitate atât online, cât și offline. Când ar putea deveni operațional

Consiliul UE a susținut, vineri, o poziție de negociere pentru un euro digital care include atât funcționalitate online, cât și offline. Susținerea este ușor diferită față de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care se concentrau exclusiv pe utilizarea offline.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
20 dec. 2025, 08:47, Economic

Noua poziție a Consiliului presupune că euro digital ar fi emis public de Banca Centrală Europeană și ar putea fi utilizat oricând și oriunde, indiferent dacă utilizatorii sunt conectați la internet sau sunt offline, relatează Reuters.

Această poziție este ușor diferită de cea a Parlamentului European. Fernando Navarrete, raportorul Parlamentului European pentru euro digital, a pledat pentru un model exclusiv offline, pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor și reziliența unității în sine.

Euro digital cu funcționalitate online și offline

În acest sens, potrivit sursei citate, tranzacțiile online ar implica procesarea imediată prin registrul băncii centrale sau prin intermediari autorizați. Pe de altă parte, tranzacțiile offline pot fi înregistrate local și sincronizate ulterior cu registrul central atunci când conexiunea este restabilită. Acest aspect este important, întrucât înseamnă că sistemul poate fi utilizat chiar și în zone cu conexiune slabă, păstrând în același timp confidențialitatea similară cu cea a numerarului pentru utilizatorii săi.

Cu toate acestea, proiectul avansează lent și se confruntă cu rezistența unor segmente ale sectorului bancar.

Plafoanele privind deținerile de euro digital vor fi stabilite de BCE, sub rezerva unui plafon global revizuit la fiecare doi ani. Furnizorii trebuie să ofere gratuit anumite servicii digitale de bază în euro, însă în cazul funcțiilor „premium” se vor aplica comisioane.

Acordul Consiliului deschide calea pentru negocieri cu Parlamentul European privind cadrul juridic pentru euro digital. Odată ce acesta va fi adoptat, Banca Centrală Europeană poate proceda la emiterea euro digital, care ar putea fi operațional până în 2029, după o fază pilot în 2027.

 

 

 

