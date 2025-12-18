Nicușor Dan, despre extinderea UE: Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există

Șeful statului a spus că cel mai important subiect al reuniunii va fi cel legat de cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034.

„Este prima discuție, ea va continua pe parcursul întregului an, 2026, cu intenția de a finaliza 2026”, a spus Nicușor Dan.

El a fost întrebat dacă se va discuta și despre o eventuală decuplare a Ucrainei de Republica Moldova în ceea ce privește aderarea la UE.

„Legat de extindere, după cum știți, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenți liderii a cinci din șase țări din Balcanii de Vest și a fost o discuție și cu membrii Consiliului și cu reprezentanții acestor țări. Acum discuția o să fie numai de către membrii Consiliului și, bineînțeles, se va discuta și partea de Balcani de Vest și partea de Moldova-Ucraina cu toate discuțiile care sunt aici. Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există”, a spus președintele României.