JTI anunță planuri pentru o nouă fabrică modernă în România

Această nouă investiție consolidează angajamentul pe termen lung al companiei pe plan local și marchează un nou reper în prezența de peste trei decenii a JTI în România. Reflectă, de asemenea, ambiția strategică de a continua dezvoltarea capacităților de producție și excelența operațională în Europa.

„Fiind o companie globală, căutăm permanent oportunități de a optimiza unitățile de producție și de a stimula creșterea sustenabilă. Acest angajament se aplică tuturor țărilor în care ne desfășurăm activitatea și în care avem capacități de producție. Fabrica noastră din România are performanțe extraordinare, cu cifre record de producție și o echipă foarte implicată și motivată. Suntem încântați să construim pe baza acestor succese, continuând să ne consolidăm capabilitățile”, a declarat Philip Livingston, JTI Senior Vice President, Global Supply Chain.

