Prima pagină » Comunicate » JTI anunță planuri pentru o nouă fabrică modernă în România

JTI anunță planuri pentru o nouă fabrică modernă în România

JTI și-a anunțat astăzi planurile de a construi o nouă fabrică de ultimă generație în Ștefăneștii de Jos (județul Ilfov). Proiectată să înlocuiască actualele capacități de producție din București, care funcționează cu limitări de spațiu, unitatea este programată pentru finalizare în 2027. Va urma o tranziție etapizată pentru a asigura transferul fără probleme al producției de la fabrica existentă la noua locație. Lucrările vor începe în săptămânile următoare.
JTI anunță planuri pentru o nouă fabrică modernă în România
Mediafax
27 nov. 2025, 12:26, Comunicate

Această nouă investiție consolidează angajamentul pe termen lung al companiei pe plan local și marchează un nou reper în prezența de peste trei decenii a JTI în România. Reflectă, de asemenea, ambiția strategică de a continua dezvoltarea capacităților de producție și excelența operațională în Europa.

„Fiind o companie globală, căutăm permanent oportunități de a optimiza unitățile de producție și de a stimula creșterea sustenabilă. Acest angajament se aplică tuturor țărilor în care ne desfășurăm activitatea și în care avem capacități de producție. Fabrica noastră din România are performanțe extraordinare, cu cifre record de producție și o echipă foarte implicată și motivată. Suntem încântați să construim pe baza acestor succese, continuând să ne consolidăm capabilitățile”, a declarat Philip Livingston, JTI Senior Vice President, Global Supply Chain.

Citeşte comunicatul integral AICI

Citește și