BIPA va deschide primul său magazin în ianuarie 2026, la București

BIPA, cunoscută ca o drogherie modernă cu prețuri atractive pentru tot ce ține de îngrijire, frumusețe și bunăstare personală, va aduce clienților români peste 1.000 de branduri de frumusețe, îngrijirea părului, parfumuri, îngrijire pentru bebeluși, igienă dentară și sănătate. BIPA va lansa, de asemenea, local peste 1.500 de produse private label de la branduri proprii, precum Bi Care, Bi Life, Bi Kids, Bi Styled, Bi Home, Baby Well, Look by Bipa, Bi Good, la un raport calitate-preț foarte bun.

Gama de produse va cuprinde inițial peste 15 categorii și peste 12.000 de articole.

Citeşte comunicatul integral AICI