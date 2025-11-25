Încep lucrările la un parc eolian care va reduce emisiile de CO2 cât pot 7,5 milioane de copaci. Ce județ este capitala regională a energiei eoliene

Ceremonia a avut loc marți. Noul parc eolian va fi construit de companii din Suedia și Grecia.

„Județul Galați și-a consolidat astăzi statutul de ”capitală regională” a energiei eoliene odată cu demararea construcției unui nou parc eolian cu o capacitate instalată de 96 MW. Proiectul, în valoare de peste 150 de milioane de euro, este dezvoltat de companiile OX2 (Suedia) și Helleniq Renewables (Grecia)”, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Parcul eolian Ansthall va fi realizat pe teritoriul a opt comune gălățene. Este vorba despre Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Slobozia-Conachi, Schela, Cuza-Vodă, Pechea și Rediu.

Acesta va integra tehnologia de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas. Vor fi instalate 15 turbine, fiecare având o înălțime de 223 de metri la vârful palei și o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate.

Energia verde generată de noul parc, estimată la 312 GWh anual, va putea acoperi consumul de electricitate a peste 50.000 de gospodării. Totodată, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul emisiilor produse de 75.000 de autoturisme. Pentru a absorbi o astfel de cantitate de CO2 ar fi necesară plantarea a nu mai puțin de 7,5 milioane de copaci.