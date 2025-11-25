Prima pagină » Economic » Încep lucrările la un parc eolian care va reduce emisiile de CO2 cât pot 7,5 milioane de copaci. Ce județ este capitala regională a energiei eoliene

Lucrările la un parc eolian care va alimenta 50.000 de gospodării au început marți în județul Galați. Investiția este de 150 de milioane de euro. Județul Galați își consolidează astfel statutul de capitală regională a energiei eoliene.
Ceremonia a avut loc marți. Noul parc eolian va fi construit de companii din Suedia și Grecia.

„Județul Galați și-a consolidat astăzi statutul de ”capitală regională” a energiei eoliene odată cu demararea construcției unui nou parc eolian cu o capacitate instalată de 96 MW. Proiectul, în valoare de peste 150 de milioane de euro, este dezvoltat de companiile OX2 (Suedia) și Helleniq Renewables (Grecia)”, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Parcul eolian Ansthall va fi realizat pe teritoriul a opt comune gălățene. Este vorba despre Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Slobozia-Conachi, Schela, Cuza-Vodă, Pechea și Rediu.

Acesta va integra tehnologia de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas. Vor fi instalate 15 turbine, fiecare având o înălțime de 223 de metri la vârful palei și o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate.

Energia verde generată de noul parc, estimată la 312 GWh anual, va putea acoperi consumul de electricitate a peste 50.000 de gospodării. Totodată, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul emisiilor produse de 75.000 de autoturisme. Pentru a absorbi o astfel de cantitate de CO2 ar fi necesară plantarea a nu mai puțin de 7,5 milioane de copaci.

 

