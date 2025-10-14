Gigantul Apple, contract pe termen lung pentru energie regenerabilă produsă în România. Inițiatorul și constructorul parcului eolian detaliază ce presupune tranzacția

Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România, divizia locală a dezvoltatorului integrat suedez de proiecte de unități de producție și stocare de energie regenerabilă OX2, a detaliat pentru Mediafax traseul contractului pe termen lung pentru achiziția de energie (PPA) din surse regenerabile încheiat cu Apple.

Potrivit gigantului IT aceste noi proiecte solare și eoliene din Europa vor adăuga o capacitate de 650 MW energie regenerabilă, egalând energia electrică utilizată de clienții europeni pentru a alimenta produsele Apple.

Proiectul eolian din România vizat de contract este Green Breeze, din comuna Cuca, Galați, cumpărat de la OX2 de Nala Renawables, este în prezent în construcție și va avea o putere instalată de 99 MW. Încheierea unui contract pe termen lung pentru achiziția de nu înseamnă că Apple intră efectiv pe piața energiei din România.

Care este mecanismul de achiziție a energiei

Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România, a detaliat pentru Mediafax traseul contractului cu gigantul IT, inițiat de OX2.

„La OX2 suntem foarte bine echipați pentru a iniția si negocia astfel de contracte, atât la nivel de grup, cât și în România. Marii consumatori, mari clienți de energie, fie că este vorba de energie cu livrare fizică sau virtuală, se pot adresa la nivelul grupului pentru a vedea dacă există proiecte în cadrul portofoliului care să răspundă cerințelor pe care le au aceștia cu privire la energia verde, cu privire la volume, termenele de livrare sau data la care încep proiectele acestea să producă energie. Deci pentru acest tip de contract e nevoie atât de o cerere, cat și de o ofertă adecvată”, a detaliat managerul OX2 România.

„Contribuția OX2 la acest contract a fost de a iniția procesul, de a câștiga licitația organizată de Apple la acel moment și de a continua negocierile până la faza avansată, când au intrat și cei de la Nala Renewables. Contractul a fost semnat odată cu finalizarea tranzacției cu Nala Renewables din august 2024”, a explicat managerul OX2 România.

La întrebarea Mediafax, Lăcrămioara Diaconu-Pințea a detaliat conceptul de PPA.

„Cei de la Apple nu investesc în proiect. Într-adevăr, vor avea o expunere în România prin faptul că va exista această acest contract virtual de preluare a ele electricității. Este virtual pentru că nu există un flux fizic. Mecanismul este similar cu cel de la contractele pentru diferență (CfD). Cele două părți la contract reglează financiar plățile în funcție de prețul pieței și prețul agreat iar beneficiarul se folosește de amprenta verde pe care o are acest proiect”, a conchis Lăcrămioara Diaconu-Pințea pentru Mediafax.

Proiectul Green Breze este planificat să fie pus în funcțiune în prima parte a anului viitor și OX2 România va continua să furnizeze servicii de operare și comercială și tehnică.

Proiectele Apple din Europa

Apple a transmis, marți, printr-un comunicat de presă, că își extinde semnificativ proiectele de energie curată în Europa, cu noi parcuri solare și eoliene la scară largă aflate acum în dezvoltare în Grecia, Italia, Letonia, Polonia și România.

Împreună cu un panou solar nou operațional în Spania, proiectele anunțate luni – toate implementate de Apple – vor adăuga 650 de megawați de capacitate de energie regenerabilă rețelelor electrice din Europa în următorii ani, deblocând peste 600 de milioane de dolari în finanțare. Acest lucru va genera peste 1 milion de megawați-oră de electricitate curată în numele utilizatorilor Apple până în 2030”, a anunțat gigantul IT.

Ca parte a obiectivului Apple 2030 al companiei de a fi neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon pe întreaga sa amprentă până la sfârșitul acestui deceniu, Apple facilitează proiecte regenerabile pentru a aborda problema energiei electrice utilizate de clienții europeni pentru a alimenta și încărca dispozitivele lor Apple.

Până în 2030, Apple intenționează să egaleze 100% din consumul global de energie electrică al clienților cu electricitate curată, prin aducerea online a noii energii eoliene și solare în întreaga lume. Portofoliul în creștere din Europa marchează un pas semnificativ către acest obiectiv.

„Până în 2030, vrem ca utilizatorii noștri să știe că toată energia necesară pentru a-și încărca iPhone-ul sau a-și alimenta Mac-ul este dublată de electricitate curată”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte Apple pentru Mediu, Politici și Inițiative Sociale.

„Noile noastre proiecte din Europa ne vor ajuta să ne atingem ambițiosul obiectiv Apple 2030, contribuind în același timp la comunități sănătoase, economii prospere și surse de energie sigure pe întreg continentul”, a adăugat oficialul.

Conform comunicatului transmis, pentru a aborda aceste emisii, Apple susține proiecte de energie regenerabilă care maximizează impactul asupra rețelelor din întreaga lume, urmărind evitarea emisiilor de carbon emise de încărcarea și alimentarea dispozitivelor Apple. Strategia companiei de a aborda aceste emisii ia în considerare locul în care sunt utilizate produsele Apple, urmărind în același timp protejarea comunităților și a biodiversității și prioritizând proiectele din rețelele care au în prezent o intensitate mai mare a emisiilor de carbon.

În întreaga Europă, Apple facilitează construirea de proiecte la scară largă care vor adăuga aproximativ 3.000 de gigawați-oră de energie regenerabilă la rețea în fiecare an până în 2030. În Grecia, compania a semnat un acord pe termen lung pentru a achiziționa energie de la un proiect solar de 110 MW deținut și operat de HELLENiQ ENERGY. Acum pe deplin operațional, proiectul va sprijini tranziția Greciei către energia regenerabilă. În Italia, Apple susține dezvoltarea unui portofoliu de 129 MW de proiecte solare și eoliene. Primul proiect — un proiect solar în Sicilia — va intra în funcțiune luna aceasta.

În Polonia — unde se află una dintre cele mai mari rețele cu emisii de carbon de pe continent — Apple a activat panoul solar de 40 MW al Econergy, care va fi operațional la sfârșitul acestui an.

Apple intenționează, de asemenea, să achiziționeze energie electrică de la parcul eolian de 99 MW al Nala Renewables din județul Galați din România, printr-un acord pe termen lung inițiat de OX2, care construiește acum proiectul.

Iar în Letonia, Apple a semnat unul dintre primele acorduri corporative de achiziție de energie din țară cu European Energy. Prin intermediul acordului pe termen lung, Apple va achiziționa energie electrică de la una dintre cele mai mari ferme solare din Letonia de până acum, care va adăuga 110 MW de capacitate de energie curată la rețea odată finalizată. Apple a facilitat, de asemenea, dezvoltarea unei ferme solare de 131 MW dezvoltate de ib vogt în Segovia, Spania. Proiectul a devenit operațional la începutul acestui an.