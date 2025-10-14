Liderii UE vor solicita mai mult sprijin din partea industriei ca să atingă noul obiectiv climatic

Proiectul de concluzii pentru summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare arată că liderii UE vor să convină stabilirea unui nou obiectiv privind schimbările climatice pentru 2040, dar solicită UE să depună mai multe eforturi pentru a sprijini industrii precum siderurgia și producția de automobile în vederea îndeplinirii acestuia.

UE intenționa să aprobe noul obiectiv climatic până la termenul limită stabilit de ONU luna trecută

Însă negocierile au eșuat când Franța, Polonia și alte țări au cerut ca liderii guvernamentali să dezbată mai întâi obiectivul pentru 2040, reflectând îngrijorările cu privire la modul de finanțare a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, alături de priorități precum apărarea și revitalizarea industriilor locale.

Proiectul de concluzii pentru summitul liderilor UE din 23 octombrie, consultat de Reuters, arată că liderii vor conveni ca țările UE și legislatorii să poată continua stabilirea obiectivului climatic pentru 2040. Cu toate acestea, ei vor solicita Comisiei Europene să elaboreze un „cadru favorabil” mai puternic pentru a sprijini industriile și cetățenii în procesul de tranziție ecologică, se arată în document.

„O atenție specială ar trebui acordată industriilor tradiționale, în special industriei auto, transportului maritim, aviației și industriilor cu consum intensiv de energie, cum ar fi siderurgia, metalurgia și industria chimică, astfel încât acestea să rămână rezistente și competitive pe piața globală”, se arată în proiectul de concluzii, datat 13 octombrie.

Proiectul de concluzii nu solicită finanțare specifică sau modificări ale politicilor UE în schimbul sprijinului liderilor pentru obiectivul de reducere a emisiilor

Cu toate acestea, diplomații UE au declarat că unele țări doresc modificări ale tarifului de carbon la frontieră al blocului, în timp ce altele doresc slăbirea obiectivului UE de eliminare treptată a autovehiculelor cu motor cu ardere internă până în 2035.

Proiectul de concluzii menționează că UE trebuie să își îndeplinească obiectivele climatice „într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic” – o expresie folosită adesea de guverne pentru a se opune politicilor UE care restricționează anumite tehnologii, cum ar fi eliminarea treptată a autovehiculelor cu motor cu ardere internă.

Cancelarul german Friedrich Merz a promis săptămâna trecută că va încerca să se asigure că nu va exista o eliminare radicală în 2035 a autovehiculelor care emit CO2.

Dacă liderii UE vor da undă verde concluziilor, miniștrii lor responsabili cu clima intenționează să se întâlnească pe 4 noiembrie pentru a aproba obiectivul climatic, chiar la timp pentru summitul climatic COP30 al ONU.