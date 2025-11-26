Ministrul Afacerilor Externe al Suediei cere un nou val de sancțiuni europene împotriva Rusiei

Ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, a cerut miercuri Uniunii Europene să introducă rapid un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit declarațiilor citate de Reuters.

Șefa diplomației suedeze a afirmat că un al 20-lea pachet de măsuri restrictive este „necesar cât mai curând posibil”, în contextul războiului din Ucraina și al impactului regional al agresiunii ruse.

Stenergard a spus că Stockholmul ar saluta și orice inițiativă similară din partea Statelor Unite, subliniind că o acțiune coordonată între aliați ar crește presiunea asupra Kremlinului.

Cel mai recent pachet de sancțiuni al UE, aprobat pe 23 octombrie, include interdicția importurilor de gaz natural lichefiat (LNG) din Rusia.

Noile măsuri ar urma să extindă și mai mult restricțiile economice și energetice aplicate Moscovei.