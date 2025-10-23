Zelenski laudă al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei: O decizie foarte importantă

Înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Zelenski a avut o întâlnire cu preşedintele Consiliului, Antonio Costa, pentru a coordona poziţiile Ucrainei şi ale Uniunii Europene.

Liderul de la Kiev a subliniat importanţa noilor sancţiuni, pe care le-a numit „o decizie foarte importantă” în lupta comună împotriva agresiunii ruse.

„Uniunea Europeană a aprobat astăzi al 19-lea pachet de sancţiuni, restricţii asupra flotei petroliere din umbră, a sistemelor bancare şi financiare, interdicţia importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia şi, pentru prima dată, sancţiuni împotriva schemelor şi platformelor crypto”, a transmis Zelenski.

Preşedintele ucrainean a mai precizat că a discutat cu Antonio Costa despre sprijinul în domeniul apărării, instrumentul financiar SAFE, precum şi despre progresele Ucrainei pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană.

„Este important să acţionăm decisiv şi uniţi. Doar aşa îl putem constrânge pe Putin să pună capăt acestui război”, a adăugat Zelenski în mesajul său.