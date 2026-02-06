Uniunea Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro.

Sectorul energetic

În sectorul energetic, Uniunea Europeană propune introducerea unei interdicții totale asupra serviciilor maritime pentru petrolul rusesc, inclusiv întreținerea, remorcarea și alte servicii esențiale pentru transport.

În plus, alte 43 de nave din „flota fantomă” a Rusiei vor fi incluse pe lista de sancțiuni, numărul total ajungând la 640.

Sectorul bancar

Privind sectorul bancar, UE a anunțat: „Listăm încă 20 de bănci regionale rusești și vom lua măsuri împotriva criptomonedelor, a companiilor care le tranzacționează și a platformelor care permit comerțul cu criptomonede, pentru a închide o cale de eludare. De asemenea, vizăm mai multe bănci din țări terțe implicate în facilitarea comerțului ilegal cu bunuri sancționate”, potrivit comunicatului de presă emis.

Comerțul

În domeniul comerțului, Uniunea Europeană propune noi restricții la export pentru bunuri și servicii către Rusia, de la produse din cauciuc și tractoare până la servicii de securitate cibernetică, în valoare de peste 360 de milioane de euro.

„De asemenea, introducem noi interdicții la importul de metale, substanțe chimice și minerale critice, care nu fac încă obiectul unor sancțiuni, în valoare de peste 570 de milioane de euro. Și introducem restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în eforturile Rusiei pe câmpul de luptă, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozibili”, mai transmite executivul de la Bruxelles.

Efectele sancțiunilor

Comisia subliniază că sancțiunile existente au avut deja un impact semnificativ, veniturile Rusiei din petrol și gaze scăzând cu 24% în 2025 față de anul precedent. „Sancțiunile noastre funcționează și vom continua să le folosim până când Rusia se va angaja în negocieri serioase cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă”, mai notează Comisia.

De asemenea, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a cerut statelor membre să adopte rapid noile sancțiuni,subliniind că acest demers ar transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.