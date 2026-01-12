Administrația Trump trimite sute de agenți federali în Minneapolis

Secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, a declarat pentru Fox News că „alte sute” de oameni vor fi trimiși în zonă „pentru a permite ICE și membrilor Patrulei de Frontieră care lucrează în Minneapolis să o facă în siguranță”, potrivit BBC.

Proteste împotriva aplicării legilor privind imigrația au avut loc în orașe din SUA după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal în mașina sa, miercuri.

Administrația Trump susține că agentul a acționat în autoapărare. Oficialii locali insistă că femeia nu reprezenta niciun pericol.

Noem a declarat că ofițerii vor sosi „astăzi și mâine” și a avertizat că se vor lua măsuri dacă oamenii vor încerca să le obstrucționeze munca. „Dacă desfășoară activități violente împotriva forțelor de ordine, dacă ne împiedică operațiunile, aceasta este o infracțiune și îi vom trage la răspundere pentru aceste consecințe”, a spus ea.

Protestatarii s-au adunat sâmbătă la Minneapolis, proteste anti-ICE având loc și în alte părți ale SUA, inclusiv în Austin, Seattle, New York și Los Angeles. Poliția din Minneapolis a estimat că „zeci de mii de oameni” au participat la mitingul și marșul „ICE out of Minnesota”, care au început sâmbătă în Powderhorn Park.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că protestul a fost „pașnic”.

Poliția a declarat că 31 de persoane au fost arestate în urma protestelor de vineri și sâmbătă .

Forțele locale, depășite de numărul de agenți federali

Minnesota a înregistrat deja o creștere a numărului de oficiali federali în domeniul aplicării legii, pe măsură ce administrația Trump intensifică aplicarea legilor privind imigrația în stat.

Primarul din Minneapolis a adăugat că forțele de ordine locale ale orașului erau „depășite numeric de numărul de agenți ICE și chiar mai mulți”.