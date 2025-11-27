Curtea Europeană de Justiție obligă țările UE să recunoască căsătoriile gay

Aceasta este decizia unei importante sentințe publicate marți de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care consideră că refuzul de a recunoaște căsătoria legal încheiată de doi cetățeni ai Uniunii într-un alt stat membru contravine dreptului european, deoarece „nu doar că încalcă libertatea de circulație și de ședere, ci aduce atingere și dreptului fundamental la respectarea vieții private și de familie”, scrie La Vanguardia.

Justiția europeană decide că o căsătorie gay trebuie recunoscută în toate țările UE

Manifestanți participă la celebrarea Pride în Lublin (Polonia), în septembrie 2019 (AFP)

Justiția comunitară se pronunță astfel în cazul a doi cetățeni polonezi rezidenți în Germania (unul dintre ei are cetățenie germană), care s-au căsătorit la Berlin în 2018. Ulterior, au dorit să se mute în Polonia, solicitând transcrierea certificatului de căsătorie emis în Germania în registrul civil polonez, pentru ca căsătoria lor să fie recunoscută și în țara de origine, unde intenționau să trăiască ca un cuplu căsătorit.

Fără discriminare

Justiția europeană obligă Polonia să transcrie certificatul de căsătorie al unui cuplu căsătorit în Germania

Cu toate acestea, Polonia le-a refuzat cererea, argumentând că dreptul polonez nu permite căsătoria între persoane de același sex. Prin urmare, Varșovia considera că transcrierea certificatului de căsătorie ar încălca principiile fundamentale ale ordinii juridice poloneze. Cuplul a contestat această decizie, iar instanțele poloneze au decis să trimită cazul către justiția europeană, care acum le-a dat dreptate soților.

Tribunalul își justifică decizia considerând că refuzul de a recunoaște căsătoria legal încheiată de doi cetățeni de același sex într-un alt stat membru „poate provoca grave inconveniente administrative, profesionale și personale, obligând soții să trăiască ca persoane necăsătorite în statul membru de origine”.

Prin această sentință, CJUE nu obligă niciun stat să introducă căsătoria între persoane de același sex în legislația sa, ci doar stabilește că statele membre sunt obligate să recunoască „statutul marital dobândit legal într-un alt stat membru”. Tribunalul consideră că această obligație nu afectează identitatea națională și nu amenință ordinea publică a statului membru de origine al soților, deoarece nu implică obligativitatea ca dreptul național să permită căsătoria între persoane de același sex.

Totuși, instanța susține că statele membre dispun de un „marjă de apreciere pentru alegerea modalităților de recunoaștere a acestui tip de căsătorie”. Adică, le oferă libertatea de a decide cum recunosc căsătoriile între persoane de același sex, atâta timp cât acestea nu sunt discriminate pe baza orientării sexuale.

Chestiune restantă

Italia, Ungaria, România sau Bulgaria încă nu recunosc căsătoria între persoane de același sex

„Având în vedere că transcrierea este singura modalitate prevăzută de dreptul polonez pentru ca o căsătorie încheiată într-un alt stat membru să fie recunoscută efectiv de autoritățile administrative, Polonia este obligată să o aplice în mod egal atât pentru căsătoriile între persoane de același sex, cât și pentru cele între persoane de sex opus”, se arată în comunicatul curții europene.

Din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, mai multe nu recunosc încă căsătoria între persoane de același sex. De exemplu, pe lângă Polonia, problema rămâne nerezolvată în Italia, Ungaria, Bulgaria, România, Slovacia, Lituania sau Letonia, deși unele dintre aceste state au introdus uniuni civile pentru cuplurile homosexuale. Una dintre cele mai recente țări care a făcut acest pas a fost Grecia, care în 2024 a devenit prima țară majoritar ortodoxă care a legalizat căsătoria între persoane de același sex.