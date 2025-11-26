Premierul Poloniei reacționează la decizia UE privind recunoașterea căsătoriilor între persoanele de același sex

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a declarat că „Polonia va respecta hotărârile și sentințele instanțelor europene”. Totuși, el a subliniat că atunci când cuplurile de același sex căsătorite în alte țări vor ajunge în Polonia, „vom dori să le tratăm cu respect deplin și va trebui să facem acest lucru, dar și în conformitate cu reglementările poloneze”, scrie EFE.

Tusk a declarat că ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a fost însărcinat să evalueze consecințele hotărârii Curții asupra legislației poloneze. Anterior, ministrul Justiției al țării a declarat că legislația națională va trebui adaptată în conformitate cu această decizie, potrivit TVP World.

De asemenea, guvernul condus de Tusk a început să lucreze la un proiect de lege care va oferi o recunoaștere limitată cuplurilor necăsătorite, inclusiv cuplurilor de același sex, prin introducerea statutului de „persoană cea mai apropiată”. Acest proiect de lege exclude aspecte precum adopția și custodia copiilor și, în cuvintele lui Tusk, se află în proces de „ajustare a detaliilor”.

Ce prevede decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene

Reacția lui premierului polonez Donald Tusk vine la o zi după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din comunitate.

Totul a pornit de la doi bărbați polonezi care s-au căsătorit legal la Berlin în 2018. După ce s-au întors în Polonia, li s-a refuzat cererea de transcriere a certificatului de căsătorie german în registrul civil polonez, deoarece legislația poloneză nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.

Instanţa europeană invocă, în verdictul său, că refuzul de recunoaştere a acestor căsătorii de către orice stat UE ar încălca libertatea de circulaţie şi de reşedinţă, dar şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.