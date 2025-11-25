Curtea de Justiție a UE a decis că statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex

Instanța europeană a stabilit că Polonia a încălcat drepturile fundamentale ale unui cuplu de bărbați căsătorit în Berlin în 2018.

Autoritățile poloneze au refuzat înscrierea certificatului lor de căsătorie în registrele naționale, motivând că legislația poloneză nu permite căsătoriile între persoane de același sex.

Instanța europeană a susținut: „Încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie. Atunci când își creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special în virtutea căsătoriei, trebuie să aibă certitudinea că vor putea continua această viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, menționând că statele membre nu sunt obligate să modifice definiția națională a căsătoriei și nici să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex.

Tema parteneriatelor între persoanele de același sex a fost politizată de guvernele anterioare, însă coaliția actuală condusă de Donald Tusk lucrează la un proiect de lege.

Președintele Karol Nawrocki a declarat că va respinge „orice lege ce ar submina statutul constituțional al căsătoriei”.